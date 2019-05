Vitteka čaká rozlúčka s kariérou: Kondičku cibrí na ľade

V piatok 24. mája v záverečnom 32. kole Fortuna ligy 2018/2019 proti Seredi si bývalý slovenský futbalový reprezentant Róbert Vittek naposledy oblečie dres ŠK Slovan Bratislava a definitívne uzavrie svoju úspešnú hráčsku kariéru.

Na premiéru, ktorá bude zároveň jeho jediným vystúpením na novom štadióne Tehelné pole, pozýva všetkých fanúšikov a vníma ju ako symbolickú. Pri tejto príležitosti nastúpi celé mužstvo Slovana v špeciálne vyrobených dresoch.

"Chcem sa poďakovať tým, ktorí mi dali možnosť splniť si sen a zahrať si na tomto nádhernom štadióne. Ďakujem vedeniu Slovana a trénerovi. Verím, že ma na chvíľku pustí na ihrisko, aby som si ten nádherný pocit užil. Bude pre mňa česť nastúpiť pred našimi fanúšikmi aspoň na pár minút," povedal Vittek na štvrtkovej tlačovej konferencii. O kondíciu sa neobáva. "V kondícii sa paradoxne udržujem viac na ľade ako na ihrisku, tri až päťkrát do týždňa pohyb mám. Niekoľko minút teda určite zvládnem. Otázkou zostáva moja forma, no na Tehelnom poli sa mi vždy darilo a dúfam, že to tak bude aj v poslednom zápase. Podstata je však v symbolike a nie v mojej forme či kondícii. Určite by som si ešte o rok, dva chcel kariéru predĺžiť, lenže má to háčik - na Slovensku by som si dres iného klubu ako Slovana neobliekol a keďže sa zahraničný záujemca nenašiel, tak je toto moje definitívne zbohom. Vnímam to ako realitu. Slovan ma poslal do veľkého futbalu a na to nezabúdam. Zápasy s Trnavou, ligové tituly a víťazstvá v Slovenskom pohári si budem pamätať zo všetkých chvíľ strávených v belasom drese najviac," dodal Vittek. V hlave už nosí víziu, akým smerom sa budú uberať jeho ďalšie kroky, ale definitíva zatiaľ nepadla.

Vedenie najúspešnejšieho slovenského klubu sa chce slávnostným spôsobom a pred plným hľadiskom Tehelného poľa poďakovať Vittekovi za všetko, čo pre neho počas kariéry odviedol. "Keď sme dostali prvé indície, že Robo plánuje ukončiť kariéru, hľadali sme možnosti, ako sa s ním dôstojne rozlúčiť. Som rád, že to bude doma na Tehelnom poli a pri príležitosti zisku titulu. Nechceli sme ísť cestou exhibičného duelu, a preto som rád, že sa rozlúčime s novodobou legendou v našich dejinách v súťažnom zápase. Pre Roba sú v Slovane vždy dvere otvorené. Teraz je na ňom, aby našiel budúce uplatnenie," vyhlásil viceprezident a generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.

Myšlienku rozlúčky s Vittekom vyzdvihol aj tréner ŠK Slovan Martin Ševela. "Skutočne výborná, úžasná myšlienka. Čo sa týka zisku titulu i oslavy storočnice, všetko vyšlo, ako malo. Je super, že sa našiel priestor aj na venovanie sa legendám a že sa v Slovane podujali na tento krok. Akú minutáž 'Robinho' dostane, to zatiaľ netuším, musím si ho otestovať (smiech). Na Robovi si najviac cením, že mal rešpekt v kabíne, čo je pre každého trénera veľmi dôležité. Hráči musia držať spolu a netvoriť skupinky. V tomto bolo na Roba spoľahnutie. Síce toho veľa neodohral, ale vždy si svoje miesto na ihrisku zastal. Je mi cťou, že som mohol trénovať takého super chlapa," poznamenal Ševela.

Tridsaťsedemročný Vittek získal so Slovanom v sezóne 2013/2014 majstrovský titul a prispel k zisku dvoch Slovenských pohárov (2017, 2018). Patrí k najväčším osobnostiam klubu v novodobej histórii. Vittek je rodený Bratislavčan, za Slovan hral už od prípraviek. Svoj premiérový ligový gól strelil na jar 2000 pri víťazstve 3:0 nad Trnavou. V mladom veku okamžite ukazoval svoj potenciál, v sezóne 2000/2001 dal v lige 10 gólov, o rok neskôr 14 a v sezóne 2002/2003 19. V roku 2003 prestúpil do nemeckého Norimbergu, kde spoločne s ďalším Slovákom Marekom Mintálom potiahli tím do najvyššej súťaže.

Skvelý mal ročník 2005/2006, keď bol so 16 gólmi piatym najlepším strelcom Bundesligy. Vynikajúce výkony mu v roku 2006 vyniesli ocenenie Futbalista roka a v roku 2007 s Norimbergom získal Nemecký pohár. Jeho kariéra pokračovala vo francúzskom Lille, odkiaľ v roku 2010 odišiel do Turecka, kde hral za Ankaragücü, Trabzonspor a Istanbul BBSK. Do Slovana sa po prvý raz vrátil v roku 2013 a dvanástimi gólmi okamžite prispel k zisku svojho prvého titulu s materským klubom. V tejto fáze mu kariéru komplikovali zdravotné ťažkosti, napriek tomu ešte predviedol niekoľko nezabudnuteľných okamihov. V play off Ligy majstrov 2014/2015 v domácom zápase s BATE Borisov vyrovnal na 1:1, o rok neskôr dosiahol v kvalifikácii Európskej ligy hetrik v súbojoch s Krasnodarom i Dublinom. Do Slovana sa opäť vrátil vo februári 2017, s klubom získal ešte dva Slovenské poháre (2017, 2018).

V belasom drese má na konte 71 ligových zásahov, 19 gólov strelil v Slovenskom pohári a 9 v európskych pohárových súťažiach. K symbolickej stovke mu chýba jediný presný zásah. Za Slovensko odohral 82 zápasov, v ktorých strelil 23 gólov, čo doteraz nikto neprekonal. Zažiaril na MS 2010 v Juhoafrickej republike, kde strelil štyri z piatich gólov slovenského tímu a výrazne prispel k postupu do osemfinále. V celkovom poradí kanonierov bol na druhej priečke v spoločnosti hráčov ako Miroslav Klose či Gonzalo Higuain.