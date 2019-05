Módne kúsky známej návrhárky Lýdie Eckhardt nepohladia len oko, ale sú aj balzamom na dušu. Jej najväčšou devízou je to, že dokáže veľmi decentne zakryť nedostatky žien. Tým však nikdy nevnucuje svoj vkus a netlačí na to, čo by mali nosiť. Presne však vie, kedy sú samé so sebou spokojné. Všimli ste si aj vy, ako to funguje?