Dievča od 6 rokov nedokáže jesť: Ak jej rodina nezoženie peniaze, čoskoro zomrie

Rodičia si kvôli nesprávnej diagnóze lekárov dlhé roky mysleli, že ich dcérka trpí poruchou príjmu potravy.

14-ročná Grace Jackson-Matthew z anglického Kentu od šiestich rokov nemôže normálne jesť a je napojená na hadičky, ktoré jej telu dodávajú výživu. Rodičia sa ale napokon rozhodli zobrať ju k špecialistom do Nemecka, ktorým sa podarilo odhaliť skutočnú príčinu. Graceine cievy sú rozdrvené a jedenie jej spôsobuje obrovskú bolesť.

Dlhé roky si lekári aj rodičia mysleli, že je to psychické ochorenie. Teraz sa však dozvedeli pravdu a jediné, čo môže dievčatku pomôcť, je ohromne drahá operácia. V ich rodnej krajine nie je možné tento zákrok vykonať, preto by museli ísť do zahraničia.

Momentálne však na takmer 60-tisícovú operáciu nemajú peniaze. Ak sa im ich nepodarí získať, malá Grace s istotou zomrie na podvýživu. Ako informuje zahraničný portál Mirror, už teraz nie je schopná ani len chodiť.

V online zbierke sa im doposiaľ podarilo vyzbierať okolo 15-tisíc, čo však nestačí. Dievča muselo pre silné bolesti opustiť školu a momentálne nedokáže okrem ležania robiť nič iné. "Nemá žiadnych kamarátov, je stále len doma v posteli," hovorí jej mama. Ako dodala na záver, momentálne sa na nič nezmôžu a musia len čakať, či sa im podarí získať dostatok peňazí na operáciu.