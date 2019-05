Na východe zasadili najväčšie bludisko strednej Európy: Brestový megalabyrint zhltol tisíce sadeníc

Budete sa v ňom môcť dokonale stratiť! V Starej Ľubovni budujú najväčšie prírodné bludisko na Slovensku aj v strednej Európe. Už do neho zasadili tisíce sadeníc drevín, zostáva iba čakať, kým vyrastú. To však potrvá približne dva roky.

Jozef Romaňák, konateľ spoločnosti, ktorá stredoeurópsky unikát u nás buduje, sa inšpiroval v Poľsku. „Zapáčilo sa mi to, ale bolo to príliš malé a navyše ich bludisko funguje len v zime. Tak som si povedal, že na to pôjdem inak,” vysvetľuje Romaňák. Zatiaľ je to v počiatočnom štádiu.

„Nakúpili sme 20-tisíc sadeníc turkenstanského brestu. Je to rýchlorastúca drevina. Očakávame, že v priebehu roka vyrastie do výšky presahujúcej jeden meter. Takže o dva roky by mohol byť taký vysoký, že v bludisku neuvidíte vôkol seba nič, iba brest. Rozloha bludiska zaručuje, že sa v ňom bude dať stratiť aj na hodinu či dve. Presiahne totiž 11-tisíc štvorcových metrov,” približuje Romaňák.

Ukryté hádanky

Bludisko bude odkazovať na regionálnu legendu o Čertovej skale. V nej sa hovorí, že výstavba hradu Stará Ľubovňa neprebiehala podľa plánu. Zemepán Ľubovenský sa preto rozhodol upísať dušu diablovi, aby mu pomohol. Keď bol hrad hotový, Ľubovenský oľutoval, že zaň zaplatil takú vysokú cenu a odišiel sa do kláštora vyspovedať. Diabol sa nahneval, že ho zradil a rozhodol sa hrad zničiť obrovskou skalou.

Vtedy však zaznel zvon, čert stratil moc a skala mu vypadla z pazúrov priamo na diabla. Odvtedy sa nazýva Čertovou skalou. V strede bludiska má byť takto pomenovaná rozhľadňa a labyrint bude rozdelený do deviatich častí. Do každej umiestnia sochu s ukrytou hádankou, ktorá po rozlúštení návštevníkom pomôže dostať sa do centra bludiska s vyhliadkovou vežou. Bludisko doplnia záhrada, lúka i veľkolepá brána. Pozemky poskytlo mesto Stará Ľubovňa na 15 rokov za 1 €.

Brest turkestanský

Latinský názov: Ulmus pumila celer

- listnatý ker

- môže mať výšku 3 m

- prvý rok môže narásť 100 až 180 cm

- cena: sadenice 10 ks asi 4 eurá

- výhody: nenáročný na údržbu, odolný proti chorobám, husto sa rozkonáruje