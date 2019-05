Eric vošiel starenke do postele, potom prišlo peklo: Z toho zverstva má úbohá žena traumu

Otrasné zverstvo! Muž znásilnil starenku, z tých detailov mrazí.

Američan Eric Johnson (52) sa dopustil ohavného činu. Spriatelil sa so 75-ročnou starenkou, potom prišiel šokujúci útok.

Eric vošiel do ženinho domu a vošiel k nej do postele. Zhrozená starenka sa prebudila. Povedala mu, aby odišiel, on sa napriek jej prosbám uchýlil k násiliu. Páskou ju pripevnil o posteľ a začal sa jej vyhrážať. Povedal jej, že buď to pôjde po dobrom alebo po zlom, informuje britský denník Metro. "Vedela som, že ma znásilní," uviedla obeť na súde. "Zviazal mi ruky, cítila som sa bezradne a všetko ma bolelo. Dokonca sa ma snažil pobozkať," dodala. Eric jej zároveň sľúbil, že ak nezavolá policajtov, nechá ju na pokoji. Slovo nedodržal a brutálne ju znásilnil. Starenka však zavolala pomoc, hneď ako po otrasnom čine odišiel.

Muži zákona násilníka zatkli v jeho dome, bol opitý. Na súde sa obhajoval, že so ženou mal z jej strany dobrovoľný sexuálny styk a zavolala naňho policajtov po tom, ako jeho pes močil na jej záhrade. Napokon sa však obeti ospravedlnil. "Ospravedlňujem sa za bolesť, ktorú som jej spôsobil svojimi činmi. Veľmi ma to mrzí," povedal. Sudca nemal nad útočníkom zľutovania a poslal ho za mreže na 17 rokov.