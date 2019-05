Policajtka zastavila podozrivé auto: Keď nazrela dnu, oblial ju studený pot

Polícia zastavila podozrivého vodiča. Keď nazrela na sedadlo spolujazdca, zostali v šoku.

Bizarný prípad riešia v americkej Arizone. Policajti zastavili auto, v ktorom sa viezol Rodney Puckett (70). Keď nazreli dnu, na sedadle spolujazdca našli niečo nečakané. Vedľa vodiča sedela nahá mŕtva žena. „Pozrela som sa do auta a uvidela som tam paniu, kompletne nahú. Ležala tvárou nadol a potom som uvidela, že jej noha je fialová,“ cituje ABC 15 Arizona policajtku Mariu Davis.

Na Rodneyho upozornil pracovník fast foodu, kde si kupoval jedlo. Zamestnanec polícii nahlásil auto, kde sedia dvaja nahí ľudia. Keď vodiča polícia vytiahla z auta, na sebe mal len spodnú bielizeň.

Polícia mŕtve telo identifikovala ako Rodneyho manželku Lindu († 74). Dvojica sa zosobášila v roku 2011 a momentálne sa rozvádzali. Rodney tvrdil, že Linda zomrela v hoteli počas ich dovolenky. „Snažil sa ju zobudiť, ale nepodarilo sa mu to. Naložil ju do batožinového vozíka a previezol do auta,“ opisuje seržantka Kristie Barnette.

Vyšetrovatelia však Rodneyho verzii neveria. Linda totiž pred smrťou žiadala úrady o ochranu pred manželom. Okolnosti incidentu preto polícia prešetruje. Príčina jej smrti zatiaľ nie je jasná, ale polícia odhalila, že na tele našla stopy po údere tupým predmetom a čaká sa na výsledky toxikologických testov. Rodney skončil vo väzbe a čaká sa na výsledky vyšetrovania.