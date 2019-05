Hudáček po zápase pochválil fanúšikov, jednu vec však nedokázal prehltnúť: Toto bolo zbytočné

Príšerná smola! Slovenskí hokejisti nedotiahli sľubne rozbehnutý zápas s Kanadou do úspešného konca. Dvakrát sme na MS v Košiciach viedli nad veľkým favoritom o dva góly.

Fotogaléria 28 fotiek v galérii

A keď sa už zdalo, že stretnutie sa dostane do predĺženia, prišiel dve sekundy pred koncom rozhodujúci gól. Slováci však predviedli skvelý a bojovný výkon a hoci strata bodov mrzí, za výkon sa hanbiť nemusíme.

"Dostali sme v závere rozhodujúci gól, ťažko sa to hodnotí. Bol to hokej pre divákov, padlo veľa gólov. Minimálne bod sme si zaslúžili. Žiaľ, dostali sme tri góly v oslabení, škoda," vravel po zápase pre RTVS strelec dvoch gólov Matúš Súkeľ.

Asistent trénera Andrej Podkonický: "Kanade sa nedá streliť päť gólov hocikedy. Chalani hrali veľmi dobre. Za stavu 5:5 sme mali presilovku, mali sme dať gól. Musíme dať hore hlavy, turnaj ide ďalej. Zlepšiť musíme oslabenia a hru v obrannom pásme."

"Je to škoda, bude to dlho mrzieť. Bod sme si zaslúžili, hrali sme veľmi dobre. Vidíme, že môžeme hrať s každým," vravel pre RTVS brankár Marek Čiliak.

"Neuveriteľné, čo sa stalo. Veľké sklamanie. Musíme sa pozbierať. Čaká nás ťažký zápas s Nemeckom, v ktorom pôjde o veľa. Snažíme sa hrať jednoducho, tlačiť sa do brány, budeme v tom pokračovať," hľadal ťažko slová najstarší hráč Slovenska Ladislav Nagy.

"Musíme nájsť hlavne pozitíva. Dali sme päť gólov Kanade. Do polnoci to bude smútok, potom sa už musíme pripraviť na Nemecko. Diváci nám dávajú energiu, ale to pískanie na záver a fľašky boli zbytočné," povedal útočník Libor Hudáček.

Adam Liška: "Dali sme päť gólov, ja som dal dva, ale ten záver ma veľmi mrzí. Bola to katastrofa. Verím v tento tím, musíme sa teraz pripraviť na Nemecko."