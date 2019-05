Meghanin exmanžel šiel znova do chomúta: Oženil sa rok po jej svadbe

Exmanžel britskej vojvodkyne Meghan Markle (37) sa cez víkend znova oženil!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Trevor Engelson (42) si s partnerkou Tracey (32) povedali svoje áno takmer presne rok na to, čo sa Meghan vydala za princa Harryho (34). Je to len náhoda, alebo chcel exmanželke ukázať, že aj on už má náhradu?

Otvoriť galériu Máj 2018: Harry a Meghan oslávia o pár dní prvé výročie svadby. Zdroj: getty images

Trevor a Meghan sa spoznali v roku 2004. Randili spolu vyše šesť rokov, kým sa rozhodli, že je čas posunúť vzťah ďalej. V roku 2011 sa preto zosobášili. Podľa hostí bola ich svadba jedna veľká žúrka. Konala sa na pláži na Jamajke a trvala štyri dni. Zlé jazyky hovoria, že prítomným bola servírovaná marihuana a alkohol tiekol potokom. Manželstvo im však vydržalo len necelé dva roky.

Meghan po rozvode kamaráti zoznámili s britským princom Harrym (34), za ktorého sa minulý rok v máji vydala. Pred pár dňami mu porodila syna Archieho, ktorý je siedmym následníkom trónu. Trevor nechcel zostať pozadu a svojej exmanželke chcel ukázať, že aj on si našiel náhradu. Po dvojročnej známosti si tento víkend vzal v Kalifornii dietologičku Tracey Kurland (32). Nejde však o hocijakú dietelogičku. Jej otec je boháč a ona by jeho 450 miliónov eur mala zdediť. Otvoriť galériu September 2011: Ich manželstvo vydržalo necelé 2 roky. Zdroj: instagram

Svadba sa niesla v tradičnom duchu. Ženích rozbil pre šťastie tanier a novomanželia predviedli prvý tanec. Oproti divokej svadbe s Meghan to bol teda len slabý odvar. Mnohým však vŕta v hlave dátum, v ktorý sa Trevor druhýkrát oženil. Stalo sa tak takmer presne rok po tom, čo sa vydala aj Meghan. Výročie svadby budú odteraz sláviť prakticky naraz.

TREVOR ENGELSON

● Dátum narodenia: 23. október 1976, New York

● Povolanie: režisér a producent

● Manželstvá: 2011 – 2013 Meghan Markle (37)

2019 – súčasnosť Tracey Kurland (32)

● Majetok: 9 mil. eur

● Meghan sa vydala za princa Harryho 19. 5. 2018 a Trevor sa oženil 11. 5. 2019