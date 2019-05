Miesto svadby Jasminy Alagič a Rytmusa odhalené: Zoberú sa v tomto luxuse

Svadba v prepychu! Moderátorka Jasmina Alagič (29) a raper Patrik Rytmus Vrbovský (40) si už onedlho povedia áno.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Párik sa netají tým, že sa tak stane na renesančnom Pezinskom zámku, ktorý prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Tak ako vrcholia prípravy na šoubiznisovú svadbu roka, blíži sa aj otvorenie zámku, ktorý je po dvoch rokoch na nespoznanie. Práve v tomto luxuse, o akom môže mnoho ľudí iba snívať, sa moderátorka a raper zosobášia a vyzerá to tak, že ich svadba tu bude historicky prvou.

To, kde si Jasmina nastokne manželskú obrúčku, prezradila len pred pár dňami na svojom profile na instagrame. „Až úplná náhoda nás zaviedla na úžasné miesto, ktoré sa ešte len dokončuje a my sme z neho doslova odpadli. Ide o zámok rekonštruovaný s obrovským citom, dušou a kreativitou,“ pomenovala budúca nevesta, čím jej Pezinský zámok tak učaroval.

A niet sa čomu diviť. Na facebookovej stránke zámku sa prvýkrát objavili zábery zvnútra a luxusný interiér vyráža dych. Návštevníci sa môžu nielen kochať nablýskanými priestormi, ale užiť si aj wellness s vírivkou, ochutnávať tie najkvalitnejšie vína či delikatesy z miestnej reštaurácie a oddychovať v hotelových izbách a apartmánoch, ktoré ulahodia aj tým najnáročnejším a najbohatším hosťom.

„Tešíme sa, že náš zámok má tú česť usporiadať veľkolepú svadbu pre Jasminu Alagič a Patrika Rytmusa Vrbovského,“ uvádzajú majitelia zámku. Bývalý stredoveký vodný hrad prechádza rekonštrukciou už od septembra 2017 a vynovený renesančný zámok otvorí svoje brány už v týchto dňoch. Všetko nasvedčuje tomu, že práve moderátorka a raper budú prvými, ktorí tieto vynovené luxusné priestory „pokrstia“ svadbou.

Zámok za 12 miliónov

Šťastlivci, ktorí zaručene nemajú hlboko do vrecka, môžu mať hostinu v zrekonštruovanej banketovej sále, kde nahrávali legendy ako Elán, Modus či Marika Gombitová. Vzhľad a vybavenie zámku či hotela nahrávajú tomu, aby sa stali vyhľadávaným miestom pre smotánku. Majitelia do rekonštrukcie investovali viac ako 12 miliónov eur a aby sa im vrátila, budú nepochybne potrebovať prominentnú klientelu. Otvoriť galériu Známy pezinský kaštieľ sa stane už čoskoro dejiskom veľkolepej svadby. Zdroj: facebook/zamokpezinok

Nový Čas oslovil budúcu nevestu s tým, či budú skutočne prví, ktorí sa zosobášia na tomto zámku a či už má na svadbu všetko pripravené. Do uzávierky však neodpovedala. Isté však je, že hoci má ísť o oslavu v kruhu najbližších a rodiny, bude to obrovský bašavel, o ktorom sa bude ešte dlho hovoriť. „Určite to bude balkánsko-rómska svadba. Hudba je pre mňa prvoradou, aby tam bola zábava,“ uviedla už dávnejšie pre Markízu Jas­mina.

Z vodného hradu renesančný zámok

Pôvodne vodný hrad bol v 13. storočí sídlom veľmožov zo Svätého Jura a Pezinka. Zámok v roku 2015 kúpil nový majiteľ s cieľom zrekonštruovať zdevastovaný zámok a barokové pivnice. Výsledkom je vybudované vinohradníctvo, hotel a expozície vína, skla i rodiny Pálffy.

Zámocký prepych

4 Zlaté sály

1 Rytierska sála

2 salóniky

2 reštaurácie s terasou

1 kaplnka