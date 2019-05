Dolné Rakúsko chce pre azylantov zaviesť Prisťahovalecké desatoro, 4 body už prezradili

Spolková krajina Dolné Rakúsko chce v budúcnosti zaviesť "Prisťahovalecké desatoro", ktoré by mali uchádzači o azyl podpísať. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.

Tento návrh predložil politik pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Gottfried Waldhäusl, ktorý má v Dolnom Rakúsku na starosti otázky azylu. V kódexe správania sa uvádzajú napríklad nasledovné pravidlá: "Mal by si sa naučiť po nemecky. Mal by si dodržiavať rakúske zákony. Konflikty by si mal riešiť nenásilne. Mal by si prejavovať Rakúsku vďačnosť."

Za nedodržanie týchto prikázaní nebudú hroziť nijaké sankcie, zdôraznil na pondelňajšej tlačovej konferencii Waldhäusl a dodal, že desatoro je mienené ako prejav dobrej vôle. "Týmto ľuďom poskytujeme na istý čas ochranu a všetko, čo potrebujú; a za to očakávame aj istú dávku vďačnosti," povedal.

Waldhäusl vyvolal vlani v novembri pobúrenie, keď nechal v súčasnosti už nefunkčnú ubytovňu pre mladistvých azylantov v dolnorakúskej obci Drasenhofen ohradiť plotom s ostnatým drôtom a strážiť bezpečnostnou službou so psom. Dvaja zo žiadateľov o azyl vypovedali, že areál mohli opustiť iba na hodinu denne, a aj to len v sprievode pracovníka bezpečnostnej služby. Po tom, ako osobitná prokuratúra pre mladistvých potvrdila podozrenie z obmedzovania slobody, dala dolnorakúska hajtmanka Johanna Miklová-Leitnerová predmetné zariadenie uzavrieť.