Na prvý pohľad obyčajný panelák, ale... Jeden z bytov ukrýva nevšednú rodinu

Ich domácnosť prekypuje materinskou láskou. V obyčajnom paneláku v Nových Zámkoch žijú pod jednou strechou štyri generácie žien.

Za prababkou Helenou (70) nasleduje jej dcéra Radka (43), vnučka Lucia (19) a len 10-mesačná pravnučka Lesie.

Kým staršie zo štvorice žien sú si navzájom veľkou oporou a stoja pri sebe v každej situácii, ich malý blonďavý poklad sa stará o dobrú náladu v domácnosti.

Už len to, že v jednej rodine žijú štyri generácie žien, je pozoruhodná vec, nieto ešte zmestiť všetky pod jednu strechu. To, že sa to dá, vás presvedčí rodina prababky Heleny z Nových Zámkov. „Vôbec nám to nepríde zvláštne, pre nás je to úplne normálne,“ smeje sa Helena (70). „Mama je taký generál, ale v dobrom. Ona tu tomu velí, všetko má vo svojich rukách,“ prezradí s úsmevom dcéra Radka (43).

Vnučka Lucia (19) nespustí zrak so svojej len 10-mesačnej Lesie. „Teraz lozí, ale už by chcela chodiť. Aj preto máme všetky o zábavu postarané,“ vraví mladá mamička. Kým rozpráva, jej malá šibalka stihne čo-to zhodiť na podlahu a ako každé dieťa v jej veku na všetko dočahuje. Silu matky v sebe nezaprie ani jedna zo žien, blonďavé dievčatko je pod drobnohľadom hneď šiestich párov očí.

Má to aj svoje pragmatické pozitíva. „Je to náš poklad, Lucka sa pripravuje na maturity, tak ju strážime všetky. Striedame sa pri nej. Ja si to doslova užívam,“ priznáva Helena, ktorá sa v domácnosti obracia aj napriek zdravotným problémom. Každý deň vyvára dobroty pre celú 6-člennú rodinu, ktorá tu žije.

Harmonický domov

Takéto bývanie má podľa Heleny veľa pozitív. „My sa ľúbime, sme zvyknuté na seba. Je nám spolu veselo,“ hovorí a jej dcéra dodáva, že ich byt rozžiarila Lesie. „Ale nesmieme zabudnúť ani na našich chlapov, aby sa necítili odstrčení,“ smeje sa Radka, ktorá je riaditeľkou miestneho Červeného kríža.

„Som na invalidnom dôchodku. Predtým som robila v kancelárii, ale, žiaľ, nohy ma zradili. Napriek tomu sa potrebujem stále hýbať,“ vyznáva sa čiperná Helenka a už sa aj obracia pri sporáku, aby nachystala obed pre celú rodinu. Momentálne sa u nich žije hokejovými majstrovstvami. „Veľmi držíme našim palce,“ zdôrazňuje Helena. V ich byte vládne veľká pohoda. Na všetkom sa vedia dohodnúť, dokonca sa „nebijú“ ani o kúpeľňu.

„Každá vstávame ráno v inom čase, preto máme času na skrášľovanie tak akurát,“ odpovedá Radka na otázku, či predsa len medzi nimi nevznikajú nezhody. A ako sa v tejto rodine majú chlapi? Ženy sa zhodnú na tom, že najlepšie na svete...

Vnučka Lucia (19)

Babka ma vie povzbudiť a mamina je mojou obrovskou oporou vo všetkých životných situáciách.

Prababka Helena (70)

Sme zvyknuté na seba a je nám spolu veselo.

Babka Radka (43)

Mamina je pre mňa zdrojom skúseností, vedomostí a inšpirácie.