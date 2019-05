Švédska prokuratúra obnoví vyšetrovanie voči Assangeovi: Zakladateľ WikiLeaks čelí obvineniu zo znásilnenia

Švédska prokuratúra v pondelok oznámila, že sa rozhodla obnoviť predbežné vyšetrovanie obvinenia voči zakladateľovi WikiLeaks Julianovi Assangeovi zo znásilnenia. Informovala o tom BBC.

Príslušné rozhodnutie oznámila na tlačovej konferencii v Štokholme námestníčka hlavného prokurátora Eva-Marie Perssonová. Otvorenie predbežného vyšetrovania je krok, ktorý predchádza oficiálnemu vzneseniu obvinení.

"Stále existuje pravdepodobný dôvod na podozrenie, že sa Assange dopustil znásilnenia. Domnievam sa, že je potrebné nové vypočúvanie Assangea," cituje Perssonovú agentúra AP. Švédska prokuratúra po obnovení vyšetrovania vydá na Assangea európsky zatykač, uviedol švédsky denník Aftonbladet.

O znovuotvorenie vyšetrovania požiadala právna zástupkyňa ženy, ktorá tvrdí, že ju Assange znásilnil počas svojej návštevy Švédska v roku 2010. Žiadosť bola podaná 11. apríla, teda v deň, keď britská polícia tohto 47-ročného Austrálčana zatkla v budove ekvádorského veľvyslanectva v Londýne, kde sa ukrýval sedem rokov. V súčasnosti sa nachádza vo väzení v Londýne, kde si odpykáva 50-týždňový trest za porušenie podmienok prepustenia na kauciu.

Znovuotvorenie prípadu prokuratúrou v Štokholme znamená, že Británia bude zrejme postavená pred voľbu, či Assangea vydať do Švédska alebo do USA. Americké úrady voči nemu vzniesli obvinenia v súvislosti s únikom tajných dokumentov. Konečné slovo pri riešení takejto dilemy by mal britský minister vnútra Sajid Javid.

Vyšetrovanie obvinení voči Assangeovi vo Švédsku pozastavili v čase, keď sa ukrýval na ekvádorskej ambasáde v Londýne. V kauze troch prípadov údajného sexuálneho útoku už vypršala premlčacia lehota, v aktuálne kauze, ktorej sa týka pondelňajšie oznámenie švédskej prokuratúry, sa tak stane až v auguste 2020.

Zakladateľ WikiLeaks obvinenia, ktoré voči nemu pôvodne vzniesli dve Švédky, odmieta a označuje ich za politicky motivované. Tvrdí, že mal s oboma ženami len konsenzuálny pohlavný styk.