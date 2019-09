Speváčka Beyoncé uchvátila celý svet: Hviezda posadnutá diablom?!

Jedným z velikánov súčasnej doby je americká speváčka Beyoncé (37).

Vo svete popmusic 21. storočia nemá žiadna iná celebrita taký „výtlak“ ako americká speváčka Beyoncé. Dnes už nestačí dobre spievať a pekne vyzerať, hlavné je vedieť sa výhodne predať. A to ona vie.

Talent

Aj keď sa to možno z pohľadu zo Slovenska nezdá, Destiny´s Child bola jedna z najúspešnejších dievčenských kapiel všetkých čias, ktorá predala 60 miliónov albumov. Na výslnie ju dostala v roku 1997 najmä skladba k sci-fi komédii Men in Black.

Sama Beyoncé si tiež okrem spievania vyskúšala aj herecké úlohy, napríklad vo filme Austin Powers – Goldmember. Dievčenská kapela začínala byť talentovanej dievčine očividne pritesná... Otvoriť galériu Destiny´s child: Beyoncé sa stala hviezdou už v tejto dievčenskej skupine. Zdroj: getty images

Rekordy

Od začiatku sólovej kariéry spolupracovala s americkým raperom Jay-Z a okrem piesní mali toho spoločného oveľa viac. V roku 2008 oznámili svetu cez internet svadbu a naplno sa tak roztočila jedna z najvýkonnejších fabrík hudobného šoubiznisu.

Odteraz zo všetkého, čo Beyoncé a Jay-Z robili, spravili celoplanetárnu udalosť. Napríklad, keď na udeľovaní cien MTV za rok 2011 speváčka po vystúpení oznámila, že je tehotná, hneď trhla niekoľko rekordov.

Na sociálnej sieti Twitter táto správa dostala v jedinej sekunde 8 868 reakcií, čím sa zapísala do Guinnessovej knihy. A rekord to bol aj pre MTV, prenos sledovalo 12,4 milióna divákov, čo bolo najviac v histórii hudobnej televízie.

Zrada

Prominentná dvojica si vymieňala odkazy prostredníctvom pesničiek - speváčka obviňovala rapera z nevery na albume Lemonade, on na albume 4:44 všetko oľutoval. Krízu napokon zachránila spoločná manželská terapia. Otvoriť galériu Rodinka: Nie vždy to bola idylka. Manžela Jay-Z neodradila od nevery ani dcérky Ivy. Zdroj: getty images

„Najhoršie je vidieť na niekoho tvári bolesť, ktorú ste spôsobili, a potom sa s tým musíte vysporiadať,“ sypal si neverník popol na hlavu v rozhovore pre New York Times.

Samotná speváčka už roky rozhovory pre médiá nedáva, vlani však napísala pre magazín Vogue článok, v ktorom sa vyznala: „Nad každým dňom sa vznáša veľa tieňov. Nič nie je čierne alebo biele a ja som vďačná za každú jazvu.

Zažila som zrady a sklamania v mnohých formách. Sklamala som sa v obchodných partnerstvách, ako aj v tom osobnom a všetko ma to zranilo...“

Prvé dieťa - dcérka Blue Ivy Carter - sa hviezdnemu páru narodilo v roku 2012. A vo februári 2017 speváčka na instagrame oznámila, že spolu s Jay-Z čakajú dvojičky. Fotka tehotnej Beyoncé, ktorú zverejnila, obletela celý svet a „lajklo“ ju 11,1 milióna fanúšikov. Synček Sir a dcérka Rumi prišli na svet v júni 2017.

Temná stránka

No a teraz poďme k naozaj temným povedačkám o tejto sexi speváčke. Podľa konšpirátorov sa jej nedarí len vďaka talentu... Za celým jej úspechom je vraj to, že je to iluminátorka. Na svojich vystúpeniach dáva totiž veľakrát dlane do tvaru trojuholníka, čo je znak tajnej spoločnosti Iluminátov, ktorí riadia svet.

A, navyše, je posadnutá diablom! Dôkazom má byť jej vystúpenie v roku 2015 na finále amerického futbalu Super Bowl. Počas spievania tvár Beyoncé dostala diabolské črty, zmenili sa jej oči a jej pohyby nevyzerali vôbec ako z tohto sveta...

Cesta k miliardám

Najväčší ročný zárobok pre speváčku: 80 mil. dolárov (2008)

Beyoncé a Jay-Z sú najlepšie zarábajúci pár v šoubiznise. Ich spoločný majetok odhaduje magazín Forbes na 1,25 miliardy dolárov!

Majetok speváčky sa odhaduje „len“ na 355 miliónov dolárov.

100 miliónov predaných sólových albumov +60 miliónov albumov skupiny Destiny´s Child

Naj pesničky: Irreplaceable (2006), Crazy In Love (2003), Single Ladies (2008), Drunk In Love (2013), Sweet Dreams (2009)