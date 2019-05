Tréner Ramsay sa vyjadril k rozhodcom: Čo povedal na adresu mužov v pruhovanom?

Slovenskí hokejisti neuspeli vo svojom druhom zápase na domácom svetovom šampionáte. V dueli proti Fínsku do posledných sekúnd bojovali o cenné body, ale napokon "Suomi" podľahli 2:4.

Hrdinom stretnutia bol tínedžer Kaapo Kakko, ktorý zaznamenal hetrik.

Rodák z mesta Turku dvoma gólmi zariadil piatkové víťazstvo nad Kanadou 3:1 a najväčší podiel mal aj na fínskom triumfe so Slovenskom. Pri debute na seniorských majstrovstvách sveta má na konte už päť gólov a je najlepším strelcom turnaja. "Nie je to zlé," pousmial sa tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay a pokračoval slovami chvály na adresu talentovaného mladíka: "Je zábavné sledovať ho na ľade. Je veľmi talentovaný a je schopný hrať na najvyššej úrovni. Je zaujímavé, ako sa vie presadiť proti starším a skúsenejším hráčom."

Podľa jeho slov ho Fíni predvedenou hrou neprekvapili, pretože boli rýchli, silní a takisto mali vynikajúcu "palicovú" techniku. "V druhej tretine sme mali niekoľko veľmi dobrých príležitostí, aby sme sa dostali do vedenia alebo následne vyrovnali. Som však hrdí na svojich hráčov. Nechcem sa dostať do pozície, že by som hodnotil rozhodcov. Urobili najlepšie, čo mohli a je na nás, aby sme vyhrali zápas," dodal Ramsay.

Naopak, verdikty arbitrov nenechali chladným útočníka Marka Daňa. "Ťažko komentovať výkon rozhodcov, no niektoré situácie boli na hrane. Trošku sme sa tým nechali ovplyvniť a to sa nám možno na konci vypomstilo," skonštatoval rodák z rakúskeho Eisenstadtu, ktorý následne dodal: "Bol to vyrovnaný zápas, držali sme s nimi krok. Bohužiaľ, potom sa misky váh naklonili na ich stranu. Máme na čom stavať do ďalších zápasov. Máme tri body, s čím sme spokojní, keďže sme hrali s tak silnými súpermi. Teraz musíme zregenerovať a pripraviť sa na Kanadu.“