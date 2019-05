Deti by na svojich mamách nešetrili: Slová najmenších, ktoré vháňajú slzy do očí

Štyri písmenká. Jedno krátke slovo. Mama. Je to tá najdôležitejšia osoba na svete v živote každého človeka.

Na Slovensku naše mamičky oslavujeme vždy druhú májovú nedeľu. Vzdať úctu všetkým maminám, mamkám a mamičkám možno rôznym spôsobom - podarovať kyticu, vlastnoručne vyrobiť darček alebo nakresliť pekný obrazok, upiecť tortu, objať alebo povedať obyčajné ďakujem. Mali by vedieť, ako ich ľúbime a čo pre nás znamenajú. Čím by však svoje maminy potešili naši najmenší, ak by mali čarovnú paličku?

Dvojčatá Matúš (7) a Marek (7), Janko (2,5) s mamičkou Jankou (34)

Borský Svätý Jur (okr. Senica)

Otvoriť galériu Zdroj: mh, den, gal, šiš

Matúš (7) - tmavovlasý

- Maminke by som kúzelnou paličkou pričaroval ešte viac lásky, ako má teraz.

Marek (7) - svetlovlasý

- Keby som mohol maminke niečo splniť, tak by som jej doprial úplne novú kuchyňu.

Janko (2,5)

- Hoci som ešte malý, svojej mamičke by som doprial viac času iba pre seba.

Janko (6) s mamičkou Sandrou (31)

Lučenec

Otvoriť galériu Zdroj: mh, den, gal, šiš

- Mojej maminke by som vyčaroval lásku a potom aj auto, ale z toho by som mal asi väčšiu radosť ja ako ona.“

Alex (9) s mamou Milenou (41)

Rožňava

Otvoriť galériu Zdroj: mh, den, gal, šiš

- Ja by som mamke k sviatku doprial veľa. Okrem pevného zdravia aj nové auto, náhrdelník a mobil.

Dominika (5) s mamičkou Dankou (26)

Bzince pod Javorinou (okr. Nové Mesto nad Váhom)

Otvoriť galériu Zdroj: mh, den, gal, šiš

- Svojej maminke by som s čarovnou paličkou chcela splniť to, aby bola stále so mnou doma a nemusela chodiť do práce. Aby sme stále chodili na výlety a mali kopec spoločných zážitkov.

Alexko (4)

Lučenec

Otvoriť galériu Zdroj: mh, den, gal, šiš

- Keby som mohol, tak by som mamičke splnil to, aby bola stále len zdravá a možno by sa potešila aj novému tabletu.