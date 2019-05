Zuzana Rehák Štefečeková oznámila radostnú novinu: Stihne olympiádu v Tokiu?

Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková (35) bude dvojnásobnou mamou.

Denník Šport v piatkovom vydaní informoval, že je tehotná a druhý prírastok očakáva začiatkom októbra. Tridsaťpäťročná nitrianska rodáčka už má trojročného synčeka Nathana.

"Je to plánované aj chcené tehotenstvo. Keďže už mám miestenku na OH, tak to bolo ideálne načasované," uviedla pre Šport Rehák Štefečeková.

Zaujímavosťou je, že úradujúca majsterka sveta v trape ohlásila svoje tehotenstvo takisto ako pri prvom dieťati v predolympijskom roku. Teraz však podstatne skôr - o vyše pol roka. Kým v prípade Nathanovho príchodu na svet sa Rehák Štefečeková zriekla napriek vybojovanej miestenke účasti na OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro, po pôrode jeho súrodenca by chcela štartovať pod piatimi kruhmi v japonskom Tokiu 2020, kde si bude môcť rozšíriť svoju medailovú zbierku pozostávajúcu z dvoch strieborných olympijských medailí. Okrem súťaže jednotlivkýň patrí k horúcim želiezkam aj v tímovom mixe, v ktorom je s Erikom Vargom tiež úradujúcou svetovou šampiónkou.

"Urobíme všetko pre to, aby som Tokio stihla. Návratu na strelnicu po pôrode sa nebojím, náročný bude skôr manažment toho, ako zladiť šport so starostlivosťou o dve deti. V porovnaní s prvým tehotenstvom by som chcel strieľať o niečo dlhšie - až do konca júla. Všetko záleží od toho, ako sa budem cítiť a či bude všetko v poriadku," prezradila zverenka trénera Branislava Slamku, ktorá zatiaľ necháva otvorenú svoju účasť v júni na II. európskych hrách v bieloruskom Minsku, ale chce štartovať na júlových majstrovstvách sveta v talianskom Lonate.