Košickí vodiči sú v štrajkovej pohotovosti: Vedenie dopravného podniku nemôže pristúpiť na požiadavky odborárov

Vodiči Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) ostávajú v štrajkovej pohotovosti, zatiaľ nedostali žiadne ponuky na rokovanie.

Vedenie dopravného podniku informovalo, že momentálne nemôže pristúpiť na požiadavky odborárov DPMK, keďže v rozpočte nemá krytie na navýšenie mzdových nákladov. Vo štvrtok o tom na brífingu informoval predseda Predstavenstva DPMK Marcel Čop. „Vedenie DPMK dlhodobo hľadá financie na to, aby mohlo byť zabezpečené ďalšie fungovanie dopravného podniku. Bez ozdravných opatrení a ďalšieho dofinancovania v tomto okamihu nie je možné pristúpiť na tie požiadavky, ktoré majú odborári,“ uviedol Čop.

Odborári Dopravného podniku mesta Košice vstúpili vo štvrtok po neúspešnom rokovaní s vedením podniku do ostrého štrajku. Vyhlásenie štrajku zdôvodnili naplnením hospodárskych a sociálnych záujmov zamestnancov, ktoré malo nastať ich 10-percentným nárastom platov v tomto roku a o ďalších 8 percent od začiatku roka 2020.

„Keďže sme zatiaľ nedostali žiadne ponuky na rokovania, zotrvávame v štrajkovej pohotovosti. O ďalšom postupe rozhodneme po zvolaní štrajkových výborov. Najprv očakávame reakciu mesta a verím že sa dokážeme dohodnúť za rokovacím stolom,“ informoval šéf odborovej organizácie vodičov pri DPMK Ivan Horváth.

Do dvojhodinového štvrtkového štrajku sa zapojilo vyše 97 percent vodičov DPMK. Ako ešte v stredu uviedol Marcel Čop, vedenie DPMK ponúklo odborárom možnosť, aby hľadali rezervy v nákladoch podniku a ušetrené peniaze by išli na ich platy. Zároveň požiadalo odborárov, aby počkali do konca júna, pokiaľ bude pripravený ozdravný plán, ktorý má byť predložený na rokovanie košického mestského zastupiteľstva. Marcela Čopa preto mrzí, že odborári namiesto toho vyhlásili štrajk, ktorý je navyše v rozpore so zákonom. Podľa vedenia DPMK ide o porušenie dvoch paragrafov. Prvým bolo nedodržanie ustanovenia, podľa ktorého musia odborári informovať zamestnávateľa o štrajku tri pracovné dni pred jeho uskutočnením a zároveň zákon neumožňuje štrajkovať v prípade, ak niektorý z účastníkov kolektívneho vyjednávania, v tomto prípade DPMK, požiadal o určenie sprostredkovateľa na riešenie kolektívneho sporu.