Herečka Zuzana Kraváriková nedá na svoju mamu dopustiť: Vždy si hovoríme všetko

Na Slovensku, ale aj v mnohých iných krajinách sa druhú májovú nedeľu oslavuje Deň matiek.

Preto by sme na naše mamičky nemali zabudnúť a vyjadriť im svoju vďačnosť. Herec René Štúr (45) a hviezda seriálu Oteckovia Zuzka Kraváriková (18) nám porozprávali o tých svojich. Naopak, speváčka, čerstvá mama 6-týždňovej Viki, Natália Hatalová (28), prezradila, ako chce vychovať svoju dcérku.

Vždy si hovoríme všetko

Zuzana Kraváriková (18), herečka

Mamina je pre mňa krásne slovo. Evokuje vo mne starostlivosť, oporu, lásku a moja mamina všetky tieto (a aj ďalšie) vlastnosti určite má. Keby jej nebolo, dovolím si povedať, že by som nebola tam, kde momentálne som. Podporuje ma vo všetkom, do čoho sa pustím, ale nerozmaznáva ma, je kritická, priamočiara a bez nej by som len ťažko napredovala. V rodine zastupuje mamu aj otca. Vždy sme si hovorili všetko a vieme sa otvorene porozprávať, a to vidno aj na krásnom vzťahu, ktorý medzi sebou máme. Ďakujem, si úžasná mama. Mám ťa rada. Vďaka, mami, za to, že si, aká si a za to, že ťa mám!

Mama Eva (41)

Asi niet pre matku väčšieho šťastia ako to, že sa jej deti podaria. A ja šťastná určite som. S tými mojimi máme úprimný vzťah, sme hlavne kamaráti a parťáci. Sú to už veľkáči, syn má 21 a Zuzka 18, o to viac sa teším, že sme si vzájomne stále takí blízki a pomáhame si. Veľmi sa teším zo Zuzkiných úspechov a skúseností, ktoré naberá, a som rada, že mi dôveruje a dovolí mi byť jej oporou. Je to skvelé a citlivé dievča. No občas, najmä pri pohľade do jej rozhádzanej izby, ma to kamarátstvo trochu prejde, ale to sú asi tí umelci. (smiech)