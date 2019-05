Záhradkárom na Zlatých pieskoch svitá na lepšie časy: Ako Ružinov zatočí s čiernymi stavbami

Rozhodol sa konať! Záhradkárska osada na Zlatých pieskoch ponúka majiteľom množstvo možností na rekreáciu. Vrásky na čele záhradkárom však dlhodobo robia čierne stavby, ktoré slúžia najmä na celoročné bývanie.

Práve proti týmto stavbám sa mestská časť rozhodla zakročiť. Nový Čas zisťoval, koľko stavieb sa v oblasti nachádza a akým spôsobom ich chce starosta Chren riešiť.

Čierne stavby sú dlhodobým problémom, ktorému musia záhradkári na Zlatých pieskoch čeliť. Svojím využitím totiž nezodpovedajú charakteru územia a nie sú v súlade s územným plánom mesta (ÚPN). „Neexistuje tam rozumná, jasná regulácia výstavby. Čiže niektorí stavebníci to zneužívajú a obchádzajú. A stavajú naozaj v záhradkárskej osade bez prístupových ciest, kde sa nedostane ani sanitka, obrovské domy. Dokonca s nájomnými bytmi,“ uviedol ružinovský starosta Martin Chren.

Čiernu stavbu v tejto lokalite mal aj syn známeho rockového speváka Mariána Greksu Adam, ktorého vlani pre škandál so susedom práve kvôli nelegálnej stavbe zadržala polícia.

Pripravuje plán

Starosti záhradkárov by sa už v dohľadnej dobe mohli stať minulosťou. Mestská časť Ružinov na čele so starostom chce obstarať územný plán v lokalite záhradkárskej osady Mokráň-záhon, kde je najväčší problém práve so vstupom na pozemok. „Naše odhady hovoria, že je tam okolo 70 stavieb. Overiť to vieme iba na mieste, ale keďže je to zamknuté, tak je ťažké sa tam dostať,“ hovorí Martin Chren s tým, že všetko je v štádiu riešenia.

Územný plán by tak mal podľa starostu spresniť podmienky pre budúce stavby. V pláne bude obsiahnutá maximálna výmera stavby, jej výška, maximálne percento zastavanosti pozemku aj pravidlá umiestnenia stavieb na pozemku.

„Presné čísla ešte nevieme, tie budú známe až z analýzy súčasného stavu a z diskusie s vlastníkmi,“ povedal Chren. Čierni stavbári to však majú podľa neho zrátané. „Ak sa takáto stavba potvrdí, musíme začať konanie o dodatočnom povolení alebo odstránení stavby,“ dodáva starosta.