Obrovské prekvapenie 15 minút po pôrode: Mamička neverila vlastným očiam, koho drží v náručí

Nancy Ray (32) sa v 18. týždni tehotenstva dozvedela, že čaká dievčatko. "Je to dievča," napísal jej na papier doktor po vyšetrení ultrazvukom.

Mamička zo Severnej Karolíny už doma vychovávala dve dcérky. S jej manželom Willom si radostnú správu o pohlaví tretieho bábätka prečítali na spoločnej večeri.

Po pôrode bola mamička nadšením celá bez seba. "Stále som hovorila, aká je nádherná. A pozrite sa, koľko má veľa vlasov," povedala Ray pre USA Today. Po necelých 15 minútach, keď sa dievčatko odvrátilo od matkinej hrude a doktori tak mohli odrezať pupočníkovú šnúru, všetci zistili, že ona je on. Ray s Willom sa tak prekvapivo dočkali syna. Celú situáciu vrátane prekvapenej grimasy zmätenej mamičky zachytila pôrodná fotografka Lauren Jolly a záber sa takmer okamžite stal virálnym.

nechápala trojnásobná mamička.povedala Nancy. Svoje tretie dievčatko chceli pomenovať Rosie Zion, no nakoniec dostal chlapec meno Beaufort.

Jeho matka bola počas tehotenstva dvakrát na ultrazvuku. Ten prvý bol počas 18. týždňa a druhýkrát absolvovala rýchlu kontrolu u pôrodnej asistentky v 38. týždni tehotenstva. "U dvoch našich dcér sme sa vždy nechali prekvapiť, ale pri treťom dieťati chcel Will vedieť pohlavie," prezradila Ray. "Will miluje byť otcom a naše dievčatá ho zbožňujú. Ale je to smiešne, pretože pochádza z dlhej generácie chlapcov. Jeho otec mal len bratov a aj jeho dedko mal len bratov. Musel sa psychicky pripraviť, keď mal byť otcom troch dievčat! Keď sme zistili, že čakáme tretiu dievčinu, jednoducho si položil hlavu do rúk a zasmial sa," prezradila.