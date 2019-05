Špalek s Bresciou do Serie A: Zaslúžili si to fanúšikovia aj hráči

Slovenský futbalista Nikolas Špalek (22) sa v budúcej sezóne predstaví s Bresciou Calcio v najvyššej talianskej súťaži.

Postup si zabezpečili, keď sa im podarilo obsadiť prvé miesto v tabuľke Serie B. Medzi elitu sa Brescia dostala po ôsmich rokoch.

"Všetci sa neskutočne tešíme. Aj v meste je cítiť, že ľudia si užívajú, že sme postúpili do Serie A. Fanúšikovia a hráči si to zaslúžili. Najdôležitejší bol postup, prvé miesto je čerešnička na torte," povedal Špalek pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Dvadsaťdvaročnému krídelníkovi sa postupom do Serie A podarilo niečo, čo nedokázal ani jeho predchodca v Brescii Marek Hamšík (2004 - 2007).

"Treba pripomenúť, že tu hral aj Richard Lásik. Hamša si ľudia pamätajú, pretože tu bol dlho. Vtedy bol mladší ako ja, boli tu iní hráči aj iné okolnosti, takže sa éra za Hamša a za mňa nedá porovnávať," uviedol Špalek.

Do Brescie prestúpil vlani v januári zo Žiliny. V tejto sezóne si výkonmi získal dôveru trénera Eugenia Coriniho, odohral v lige 27 zápasov, strelil dva góly a dostal sa do širšej nominácie slovenskej reprezentácie. "Na tento kalendárny rok som si dal dva ciele - postúpiť do Serie A a dostať sa do reprezentácie. Verím, že keď sa mi bude dariť, tak pozvánku dostanem. Viem, že na krídlach máme skvelých hráčov, je to pre mňa o to väčšia výzva," dodal Špalek.