Parišková sa so snúbencom Mirom pripravuje na sobáš: Len za TOTO zacvakajú stovky eur!

Nič nenechávajú na náhodu! Moderátorka Aneta Parišková (45) a jej snúbenec Miro Polakovič (47) svoju svadbu berú vážne a nezanedbávajú ani tanečnú prípravu.

Keďže sa v ich veľký deň budú na nich upierať desiatky párov očí hostí, tradičný úvodný valčík musí byť tip-top. Budúcich manželov zobral do parády známy tanečník Peter Modrovský (35) a venuje sa im individuálne. Každá zábava však niečo stojí a snúbenci musia za tanečné hodiny zacvakať celkom slušný balík peňazí.

Ako Aneta Parišková nedávno prezradila Novému Času, vydávať sa bude ešte tento rok. Pod čepiec pôjde už tretíkrát a svoje áno povie odborníkovi na informačné technológie Mirovi. Moderátorka sa so svojím vyvoleným už zvŕta v tanečnej sále. „Svadobný tanec sme zverili do rúk profesionála. Peťo Modrovský nám na tréningoch dáva poriadne zabrať. Ale veríme, že výsledok bude stáť za to,“ pochválila sa budúca nevesta záberom z tanečnej sály. Aj prominentný tréner si svojich „zverencov“ pochvaľuje.

Miro je nadpriemerne šikovný, ide mu to. Je pri tom aj zábava, hlavne keď ja s Mirom tancujem valčík,“ prezradil Novému Času s úsmevom Modrovský, ktorý zaľúbencov učí valčík.Zatiaľ sme mali štyri lekcie a sme niekde v polovici. Svadobné tance sa väčšinou robia individuálne, v sále som vtedy len ja a daný pár,“ dodal Peter, ktorý za lekcie pre páry inkasuje 50 eur za 60 minút. Pri desiatich lekciách by tak išlo o sumu 500 eur. To však, pochopiteľne, nebude jediný svadobný výdavok a moderátorka investuje aj do svadobných šiat.vyjadrila sa nedávno Aneta.