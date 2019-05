Čaputová vystúpila na sneme Progresívneho Slovenska: Zabudla prezidentka, že má byť nadstranícka?!

Mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko na sneme v Bratislave volila svoje nové vedenie.

Podľa prieskumov aktuálne tretiu najsilnejšiu stranu prišla na snem podporiť aj jej bývalá podpredsedníčka a budúca prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa politológa je takýto krok budúcej hlavy štátu, ktorá má byť nadstranícka, na hrane a mala sa ho vyvarovať.

Pred členmi strany na sneme medzi prvými vystúpila bývalá podpredsedníčka strany a budúca prezidentka Zuzana Čaputová. Svojej funkcie v hnutí sa vzdala po prvom kole prezidentských volieb v marci. „Progresívne Slovensko a Spolu dnes už nie sú malými stranami na začiatku svojej politickej cesty, ako to bolo pred rokom a pol, keď som do Progresívneho Slovenska vstupovala,“ vyhlásila Čaputová, ktorá sa prišla na snem rozlúčiť a zároveň poďakovať svojim bývalým spolustraníkom za podporu v prezidentskej kampani.

„Sme tu preto, lebo vidíme zmysel v poctivom, zodpovednom a trpezlivom hľadaní riešení a v konštruktívnej spolupráci. Zvlášť v čase, keď iní spochybňujú demokratické hodnoty,” doplnila budúca hlava štátu, ktorá sa v utorok stala Európskou osobnosťou roka. Týmto titulom ju ocenila spravodajská televízia Euronews a Európsky obchodný summit za mimoriadne úspechy v oblasti politiky, obchodu a inovácií.

Strana chce vyhrať voľby!

Na sneme si delegáti volili aj nové vedenie strany. Novým šéfom Progresívneho Slovenska sa stal Michal Truban a už tak aj formálne nahradil Ivana Štefunka, ktorý svoj odchod z funkcie ohlásil už začiatkom apríla. Štefunko spolu so Zorou Jaurovou, Irenou Bihariovou, Michalom Šimečkom a Martinom Poliačikom boli potvrdení ako podpredsedovia hnutia.

„Toto zvolenie je pre mňa najväčšia výzva v živote. Ale nebojím sa, že by som v nej neuspel, pretože v nej nie som sám. Progresívne Slovensko nie je strana jedného človeka, nikdy taká nebola a nikdy taká nebude,“ uviedol predseda Truban. Mimoparlamentná koalícia strana Progresívne Slovensko a Spolu sa v poslednom prieskume agentúry AKO umiestnila s takmer 14 % na treťom mieste za Smerom a Kotlebovou ĽSNS. To dodáva strane sebavedomie pred parlamentnými voľbami. „Chceme voľby vyhrať, poďme tieto voľby vyhrať! Voľby vyhráme tak, že budeme spolupracovať,“ skonštatoval Truban.

Prieskum preferencií

máj 2019 apríl 2019

Smer-SD 19,1 19,7

ĽSNS 13,9 11,5

PS/Spolu 13,7 14,4

SaS 13,1 12,9

OĽaNO 9,2 8,6

Sme rodina 8,3 10,7

SNS 8,0 7,6

KDH 6,6 6,9

Most-Híd 5,0 5,0

SMK-MKP 2,6 2,6

Mala by si uvedomiť, že bude prezidentkou všetkých

Ján Baránek, politický analytik

- Mala by si už konečne uvedomiť, že by mala byť prezidentkou všetkých občanov. Aj keď ju nevolili všetci, tak to zo statusu prezidenta vyplýva a mala by sa politicky sprofesionalizovať. To sú také amatérske prešľapy. Ja chápem, že chce podporiť tú politickú stranu, lebo chce, aby bola vo vláde. Len si musí uvedomiť, že je budúca prezidentka. To sa mi zdá byť na hrane a zatiaľ len dokazuje obavy, že profesionálne ešte nie je vyspelá ako politička. Na jej mieste by som tam určite nešiel. Stačilo poslať list bez osobnej účasti a aj strana by bola spokojná, aj ona by bola spokojná. Pokojne to mohla takto riešiť, ak sa chcela nejakým spôsobom poďakovať za podporu.