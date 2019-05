Polícia rieši hrôzostrašný nález pri Poprade: Mŕtvoly pod mostom zapáchali už pred 15 rokmi

Hrôzostrašný nález. V skruži pod mostom medzi Popradom a Svitom v nedeľu objavili počas stavebných prác pozostatky dvoch ľudí.

Čitateľ Nového Času tvrdí, že políciu upozorňoval na mŕtvolný zápach, ktorý sa odtiaľ šíril, už pred 15 rokmi. Prehliadka vtedy však nič neodhalila, no odkryté kosti teraz preskúmajú experti.

Polícia pracuje na objasnení identity ľudí, ktorých pozostatky našli robotníci počas konštrukcie mosta. „Bolo začaté trestné stíhanie pre usmrtenie. Kostry preskúmajú experti,“ uviedla prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Nález poriadne rozvíril špekulácie o tom, kto boli mŕtvi ľudia. Diskutuje sa na sociálnych sieťach aj v Poprade a ľudia si myslia, že môže ísť o bezdomovcov alebo o dobre zakrytú vraždu bielych koní z mafiánskych čias.

Čitateľ Nového Času tvrdí, že pred 15 rokmi úsekom pravidelne jazdil s kamarátmi na bicykli a obzvlášť v teplých mesiacoch cítil, ako sa spod mosta šíri nepríjemný sladkastý zápach. „Ako chlapci sme sa báli pozrieť, no staršieho kamaráta sme presvedčili, aby to ohlásil. Policajt v ochrannom odeve vošiel dovnútra. Asi to zhodnotil tak, že to je len uhynuté zviera. Smrad sa šíril dosť ďaleko a dosť dlho,“ uzavrel čitateľ. Podľa policajnej hovorkyne bude expertízne skúmanie trvať niekoľko týždňov.