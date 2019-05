Múzeum Andyho Warhola dostane novú tvár: Zaplatí prerábku za 4 milióny vláda?

Prejde veľkou rekonštrukciou. Populárne Múzem moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach (okr. Prešov) plánujú zrekonštruovať a zmodernizovať, aby prilákali ešte viac návštevníkov.

Okrem zmien v interiéri by mali vybudovať aj dva menšie amfiteátre na streche a na fasádu chcú nainštalovať technológiu vytvárajúcu rozličné vizuálne efekty podľa zmien počasia či ročného obdobia. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Múzeum vlani navštívilo 30-tisíc ľudí a chodí ich čoraz viac. „Aj preto chceme budovu z čias socializmu zatraktívniť,” prezradil šéf múzea Martin Cubjak. Keď sa im podarí naplniť vízie, budova by mala vyzerať ako umelecké dielo.

„Na streche by mala vzniknúť oddychová zóna, kde by sa ľudia mohli poprechádzať. Radi by sme na nej mali dva maličké amfiteátre, kde by sa mohli konať kultúrne podujatia,“ priblížil ďalšie zámery riaditeľ. Na fasádu plánujú nainštalovať aj technológiu, ktorá bude vytvárať vizuálne efekty v závislosti od počasia či ročného obdobia.

„Chceli by sme na nej prezentovať umelecké diela. Tiež chceme vyhlasovať umelecké súťaže a dielo, ktoré v nich uspeje, budeme nejaký čas prezentovať na fasáde. Vymyslené je to tak, že zostane stará fasáda a pribudne nová, predsunutá. Vďaka tomu sa k dielam budú môcť návštevníci priblížiť,“ opisuje plánovaný vzhľad múzea Cubjak.

Predpokladá sa, že rekonštrukcia by mala zhltnúť približne 4 mil. €. „Ešte sa to môže zmeniť. Presná suma bude známa po tom, ako sa pripraví projekt a vysúťaží dodávateľ. Veríme, že nám pomôže vláda, ktorá to prisľúbila na výjazdovom zasadaní v Medzilaborciach, a Prešovský samosprávny kraj,“ uzavrel riaditeľ.

Andy Warhol Otvoriť galériu Andy Warhol Zdroj: anc

* 6. august 1928, Pittsburgh, USA

† 22. február 1987, New York, USA

- Americký maliar a filmový tvorca

- Narodil sa prisťahovalcom z dediny Miková pri Stropkove na Slovensku

- V 60. rokoch sa preslávil maľbami slávnych amerických produktov, ako sú série plechoviek Campbellovej polievky a Coca-Coly