Čo sa s ňou deje? Nejedlá v spoločnosti prvýkrát od smrti mamy († 82): Tá zmena sa nedala prehliadnuť

Vytratila sa z nej iskra! Markizácka moderátorka Danica Nejedlá (46) má za sebou náročné obdobie. Tesne pred vlaňajšími vianočnými sviatkami totiž prišla o svoju milovanú mamu Martu († 82), s ktorou mala ukážkový vzťah.

Obrovskú životnú stratu markizáčka niesla veľmi ťažko, pretože odchod jej rodiča bol náhly a nečakaný. Cez víkend, pol roka po maminom odchode, sa spolu s manželom Alexandrom Nejedlým (53) prvýkrát ukázala v spoločnosti. Smútok a žiaľ, ktoré sa podpísali na jej výzore, skrývala márne.

O tom, ako veľmi strata rodiča bolí, vie od vlaňajšieho decembra aj moderátorka Danica Nejedlá. Tá tesne pred Vianocami pochovala milovanú mamu Martu († 82). Svoj smútok dosiaľ prežívala len v úzkom kruhu svojej rodiny. Kým v Prvých Televíznych novinách na Markíze sa objavovala pravidelne, na spoločenských akciách, kde bola dovtedy stálicou, ju vídať nebolo.

Spolu s manželom Alexandrom dokonca odmietli aj pozvanie na tohtoročný Ples v opere a tiež sa nezúčastnili na prestížnom odovzdávaní cien, kde po minulé roky nechýbali. Uplynulú nedeľu sa však s mužom objavili po dlhom čase opäť ruka v ruke na verejnosti. „Veľmi dobre som sa cítila. Bola to prvá akcia od smrti mamy,“ priznala pre Nový Čas Nejedlá, ktorá na podujatie prišla podporiť svoju dlhoročnú kolegyňu.

Náročné obdobie

V poslednom období sa Danica netajila tým, že strata mamy bola pre ňu naozaj veľmi ťažká. Hoci ju odchod milovanej osoby stále bolí, pomaly sa začína začleňovať do spoločenského života. „Život sa konečne upokojil a vrátil sa do starých koľají,“ povedala markizáčka, na ktorej vidieť aj úbytok hmotnosti.

Chudne prirodzene, alebo za menej kilami stojí aj jej trápenie? „Nie, nechudnem, jem zdravšie - zelenina, ovocie, viac bylinných čajíkov a obmedzila som chlieb. Papám stále,“ uviedla s úsmevom Nejedlá s tým, že za štíhlu postavu vďačí najmä svojim rodičom. „Mám to v génoch, otec bol štíhly a mama tiež.“

Dovolenky pomáhajú

Danica má s manželom Alexandrom už naplánovaný aj letný relax, kde okrem zmeny prostredia príde aj na iné myšlienky. „Určite dáme našu tradičnú dovolenku v Turecku. Máme radi spoznávanie krajín. Naposledy sme spolu boli v Japonsku na poznávačke,“ uviedla moderátorka, ktorej muž chce vyskúšať tento rok niečo netradičné.

So svojou láskou už svedomito vyberajú, kam opäť vycestujú. „Máme toho vytypovaného viac. Skôr by sme chceli ísť niekam, kam nejazdia všetci. A hlavne nie do takých klasických rezortov, skôr na prírodu a spoznávanie ľudí,“ povedal pre Nový Čas Nejedlý.

Ako sa Danica zmenila

- vytratila sa jej z očí iskra

- smutný výraz tváre

- úbytok kilogramov na váhe

- silený úsmev