Muži po nej túžia, ženy chcú vyzerať ako ona! Moderátorka Vera Wisterová patrí medzi najkrajšie ženy slovenského šoubiznisu a okrem dokonalej postavy sa môže pochváliť aj bezchybnou pleťou. Napriek tomu sa však zverila do rúk odborníkov a podstúpila diagnostiku pleti. Nám Vera prezradila nielen to, čo je pre ňu alfou omegou v starostlivosti o pleť, ale aj to, čomu za krásnu pokožku vďačí...