Fanúšik Dallasu sledoval zápas sám pred halou v lejaku: Klub ho za oddanosť odmenil

Hokejistov Dallasu čaká v utorok siedmy duel na ľade St. Louis Blues, ktorý rozhodne o tom, ktorý tím sa tento rok pozrie do finále Západnej konferencie.

Bitku si iste nenechá ujsť priaznivec Stars Dave Friant. Ten sledoval štvrté stretnutie série na parkovisku pred halou na veľkoplošnej obrazovke, a to napriek silnej nepriazni počasia. Klub aj kolegovia z radov fanúšikov ho za jeho oddanosť obdarovali vstupenkami a letenkou na ďalšie zápasy.

Ako dopadne rozhodujúca bitka? To nikto nevie. To, že svojmu klubu bude držať palce dôchodca z mesta Forth Worth Dave Friant, o tom by v Dallase pochyboval málokto. Ten si totiž ako jediný nenechal utiecť ani sekundu štvrtého zápasu na ľade Blues a svojich obľúbencov sledoval na veľkoplošnej obrazovke pred halou American Airlines Center aj napriek tomu, že okolo lietali blesky a po parkovisku tiekli prúdy vody.

Fotografiu osamoteného muža sediaceho pod dáždnikom zavesila na sociálne siete meteorologička Jesse Hawilová a jeho oddanosť tímu sa okamžite začala tešiť obrovskému záujmu fanúšikov i médií.

Od priaznivcov Stars potom za vernosť dostal Friant letenky a vstupenky na vonkajšie stretnutia. Na výlet do St. Louis vzal so sebou manželku. Na domáci zápas číslo šesť mu lístky venoval klub a miestny kameraman si ho často vyberal do záberu. Siedma rozhodujúca bitka je na programe v utorok a verný fanúšik ju bude zrejme sledovať, nech sa deje čokoľvek.

"Bolo to bláznivé," povedal Friant v rozhovore pre server NHL.com. "Jednoducho som išiel sledovať zápas a pršalo. Celá tá vec, čo prišla potom, bola ale úplne neuveriteľná. V dobrom slova zmysle," vravel americký.