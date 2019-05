Viktória sa bicyklovala, keď natrafila na nezvyčajný nález: Z toho, čo našla v odpadkovom vreci, sa nespamätáte!

Hyenizmus ľudí nemá hraníc. Namiesto lásky sa 5-mesačný kríženec belgického ovčiaka stretol len s týraním. Neznámy majiteľ nechal Luckyho priviazaného v igelitovom vreci čakať na smrť hneď vedľa odpadkov.

Život mu zachránila študentka Viktória (18), ktorá zareagovala na srdcervúce kvílenie. Študentka Viktória, ktorá trávila voľné chvíle u starkej v Hornej Potôni, išla počas víkendu na bicykel, no počas jazdy narazila na hrôzostrašný výjav.

„Medzi dedinami je krásna asfaltka, kde sa pravidelne bicyklujem. V ten deň som pri ceste zbadala vyhodené smeti,“ začala rozprávanie študentka, ktorú zaujalo zmietajúce sa vrece. V ňom našla šteniatko zamotané do igelitového vreca.

„Najskôr som si myslela, že psík je mŕtvy, no keď som sa obrátila, tak sa mykol,“ povedala sympatická študentka. Po prvotnom šoku sa rozhodla chlpáča zachrániť, no bol to veľký boj. „Keď som ho vyslobodila, tak sa mi vyšmykol a utiekol do trávy. Polhodinu som sedela v žihľave, než som ho nalákala k sebe,“ dodala Viktória.

Bleskurýchle zotavenie

Z nesmelého ovčiaka sa však vykľul nebojácny pes. Keď zistil, že mu nič nehrozí, osmelil sa a užíval si zaslúženú pozornosť. „Mám psíka, no nemohla som si ho nechať,“ priznala Viky, ktorá mu začala hľadať domov prostredníctvom sociálnej siete. V priebehu niekoľkých hodín sa na chlpáča usmialo šťastie. Ujala sa ho Dominika (27): „Je to skutočne zlatíčko plné radosti. Neustále chce, aby som ho hladkala,“ uzavrela s úsmevom nová majiteľka z Petržalky.

Na ľudí nezanevrel

Barbora Ďaďová, OZ Majme srdce,

Lucky je zdravý, približne 5-mesačný psík. Vzhľadom na vek predpokladáme, že v dospelosti bude mať do10 kíl. Je to originálny kríženec – má nôžky a telo jazvečíka a hlavu ako belgický ovčiak. Napriek tomu, že je len šteniatko, hygienu v byte má zvládnutú od prvého dňa. Nie je hlučný a ani nič neničí. Je vhodný pre aktívnych ľudí ako super parťák na šport či turistiku. Hľadá domov von s prístupom dnu.

Najdúch lucky

Vek: približne 5 mesiacov

Váha: 8 kg

Rasa: kríženec jazvečíka a belgického ovčiaka

Povaha: aktívny, poslušný a tichý pes