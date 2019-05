Speváčka Natália Hatalová s manželom: Krst dcérky na mieste, ktoré pre nich veľa znamená

Miesto, ktoré nosia v srdci. Speváčka Natália Hatalová (29) s manželom Ladislavom (39) prežívajú najkrajšie obdobie svojho života. Najväčšiu radosť im totiž robí ich milovaná mesačná dcérka Viktória, ktorú včera pokrstili.

Dôležitá udalosť sa konala v kostole, kde si zaľúbenci povedali svoje áno už pred takmer tromi rokmi. Hatalová je hrdou mamou malej princezny Viktórie. Pre ňu, ako aj jej manžela Ladislava bol krst ich dcérky veľmi dôležitý. „Je to veľmi dobrý pocit. Bolo to naše rozhodnutie. Každý sa nás pýta, čo by sme priali našej dcére do budúcna...

Možno tie správne hodnoty, ktoré aj vďaka práve tým duchovným veciam nájde,“ povedala tesne po krste Novému Času speváčka. Manželia si vybrali Kalvínsky kostol v Bratislave a mali na to príznačný dôvod. „Nie je to náhoda. Už bude tretie výročie, čo sme tu mali svadbu. Tento kostol máme v srdci,“ prezradila s úsmevom Natália, ktorá si dcérku nevie vynachváliť.

„Nemôžem sa na ňu sťažovať, je zatiaľ veľmi pokojná. Je pohoďáčka, spoločenská. Nové veci, ktoré vníma, sú pre ňu zaujímavé. Nereaguje na to plačom.“ A prečo si šťastní rodičia vybrali meno Viktória? „Mali sme dve mená. Vyberal nakoniec manžel. Viktória znamená veľa významov, teda hlavne to víťazstvo. Meno je krásne a verím, že aj pre ňu bude život také víťazstvo, a že bude šťastná,“ dodala na záver Hatalová.