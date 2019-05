Medzi Twiinskou Danielou a futbalistom Lobotkom to vyzerá vážne: Nedávno priznali lásku a teraz... Fíha!

Je to vážne! Nie je tomu ani mesiac, čo najznámejšia slovenská dvojička Daniela Nízlová (32) z dua Twiins priznala vzťah so slovenským futbalovým reprezentantom Stanislavom Lobotkom (24). Tento víkend dokonca športovca predstavila svojim rodičom, ktorí sa na budúceho zaťa leteli pozrieť až do Španielska.