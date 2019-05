Trump a Pellegrini sa rozprávali dvakrát dlhšie, ako bolo v pláne: Americká televízia vyrobila trapas!

Bez kuriozít sa to nezaobišlo, ale hanbu rozhodne nespravil! Premiér Peter Pellegrini je piatym vysokopostaveným slovenským politikom, ktorého privítal americký prezident v Bielom dome.

Politici si zrejme padli do oka, o čom svedčí okrem Pellegriniho slov aj fakt, že s ním Donald Trump strávil medzi štyrmi očami dvojnásobne dlhší čas, než si najmocnejší muž sveta pôvodne vyhradil. „Aj ja som len človek a išiel som sa stretnúť s najmocnejším mužom planéty. Ale tá nervozita sa vzhľadom na otvorenú a priateľskú atmosféru rýchlo rozplynula. Protokolárne išlo všetko podľa plánu, pôsobilo to prirodzene a nemal som pocit, že by som sa niekde násilne musel pobaviť,“ vyhlásil po stretnutí Pellegrini. Na tlačovke pred plnou sálou novinárov potom slovenský premiér v angličtine neváhal vyzdvihnúť nielen príbeh Slovenska, ale vychválil aj USA a prezidenta Trumpa.

O čom sa rozprávali?

„Príbeh Slovenska je naozaj úspešný. Sme schopní vytvoriť tisíce nových miest a máme najnižšie čísla nezamestnanosti v našej histórii. Takisto chcem pogratulovať ku skvelým číslam, ktoré vznikli vďaka vašim opatreniam aj vám. Viem, aké ťažké je dosiahnuť to a naštartovať ekonomiku. Na Slovensku zažívame jeden z najrýchlejších rastov v EÚ a sme radi, že sa darí aj vám, pretože ak sa darí USA, tak aj nám,“ polichotil náš premiér Trumpovi, ktorému to očividne zaimponovalo.

Pellegrinimu opäť podal ruku a s úsmevom mu povedal: „To je veľmi pekné. To čo ste povedali ma robí veľmi šťastným, pretože sú u vás úžasní ľudia a náš vzťah nikdy nebol lepší.“ Trump následne vyzdvihol Pellegrinim avizovaný fakt, že Slovensko modernizuje armádu, čo bolo aj hlavnou témou celého ich stretnutia. Jednou z podmienok NATO totiž je, aby sa členské štáty na zbrojení podieľali 2 percentami HDP, o čo sa Trump dlhodobo zasadzuje. Slovensko tento limit dosiahne najmä vďaka nákupu 14 amerických stíhačiek za takmer 1,6 miliardy od americkej spoločnosti Lockheed Martin, čo Trump takisto ocenil. „Mali sme naozaj o čom diskutovať. Dohodujeme obchod. Kupujú od nás niekoľko stíhačiek typu F-16 a je to veľká objednávka. Som ohromený a musím povedať, je to skvelá stíhačka,“ vysvetlil Trump prítomným novinárom.