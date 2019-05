Už aj metropola východu má bikesharing: V košických uliciach pribudne až 1000 zdieľaných bicyklov

Nadšenci športu, aktívneho oddychu a ekologickej dopravy majú skutočný dôvod na radosť! S jarou do metropoly východu prišiel aj dlho očakávaný bikesharing - verejný systém zdieľania bicyklov, ktoré Košičania môžu používať na cestu do práce či relax.

Prvých 80 kusov testovali minulý týždeň a práve dnes spoločnosť Antik Telecom, ktorá službu prevádzkuje, vypustila svoje bicykle do celého mesta. „Spolu bude k dispozícii postupne až 1000 bicyklov, ktoré budú rozmiestnené po celom území Košíc. Budú určené „odporúčané“ miesta, kde môže zákazník bicykel zaparkovať a bude za to bonifikovaný extra minút bicyklovaním,” uviedol Matúš Digo zo spoločnosti Antik s tým, že tieto miesta budú vyznačené na mapke v aplikácii a označené značkami tam, kde to pôjde. Pri bicykloch ale ostať nemienia a pre Košičanov pripravujú ďalšie prekvapenia. „Do budúcna máme v pláne nasadiť elektro bicykle, Eskútre, Ekolobežky a Eodrážadlá, ktoré boli použité aj v projekte so Slovenskými železnicami,” prezradil Digo.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Medzi prvými, ktorí si dvojkolesovú novinku vyskúšali patrila Košičanka Monika (33) pod dohľadom jej synčeka Daniela. „Rada športujem, chodím aj na bicykel či už po meste alebo aj do rekreačného strediska Alpinka, čo je vyše 7 kilometrov za mestom,” hovorí Monika. Zavedenie zdieľaných bicyklov v Košiciach si chváli. „V západných krajinách je to už dávno samozrejmosťou,“ zhodnotila.

Vášnivá športovkyňa Andrea (41) učí bicyklovať aj svojho synčeka Sebastiana (4). „Celá rodina sme športovci, onedlho ideme na maratón,” povedala. Pochvaľuje si, že novú službu určite vyskúša. „Hneď, ako sme to videli, povedali sme si, že ideme do toho. Verím, že aj ostatní to budú vnímať len pozitívne. V meste tu máme veľmi veľa športovcov i bežných ľudí, ktorí to môžu využívať na šport či do práce. Najväčšou výhodou je, že ich nemusíme odkladať domov a nezaberajú tak priestor v dome či paneláku,“ uviedla. Podľa nej si však nové bicykle budú musieť Košičania ustrážiť. „Je to na nás, aby sme si ich nezničili a boli tu pre všetkých,” dodala Monika.

Koľko bude verejný bicykel stáť?

- predplatné 10 € za 30 dní pri 1 hodine jazdy denne, po prekročení 1 € za každú začatú hodinu

- sezónne bicyklovanie 2019

– predplatné 30 eur až do konca roka 2019, alebo do termínu ukončenia, obmedzenia poskytovania služby v roku 2019. Predplatné zahŕňa najviac 1 hodinu bicyklovania každý deň. Po prekročení maximálneho počtu hodín denne, za každú aj začatú hodinu poplatok 1 euro.

- spoplatňovanie minútovou tarifikáciou 1 € za hodinu jazdy

-Každý nový zákazník získa po registrácii 30 minút bicyklovania zadarmo

Ako to funguje?

- registrácia a stiahnutie aplikácie na www.verejnybicykel.sk

- cez aplikáciu s telefónom pripojeným na internet oskenujeme QR kód na bicykli

- ak máme predpatenú jazdu, vyberieme možnosť “Odomknúť”

- jazda sa ukončí použitím mechanického zámku na zadnom kolese