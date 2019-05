Premiér Peter Pellegrini na návšteve Bieleho domu: Čo vybavil u Trumpa?

Mal nabitý program! Premiér Peter Pellegrini pred stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom absolvoval prvý deň okrem návštevy Amerického múzea holokaustu aj rozhovor so zástupcami amerických firiem, ktoré pôsobia na Slovensku.

Šéf vládneho kabinetu následne zavítal do Bieleho domu a so sebou mal aj netradičné dary - bejzbalovú palicu a stredoslovenský kroj. Trumpa chcel presvedčiť, aby sa prišiel pozrieť aj on na Slovensko.

S Donaldom Trumpom strávil Peter Pellegrini 15 minút medzi štyrmi očami a potom ešte približne pol hodiny aj v spoločnosti ďalších politikov. Americký prezident po stretnutí povedal, že by rád pricestoval na Slovensko. Dodal, že pozná veľa Slovákov a sú to šikovní ľudia.

Návšteva Bieleho domu však nebola jediným cieľom cesty nášho premiéra. Pellegrini sa v USA stretol aj so zástupcami amerických firiem, ktoré pôsobia na Slovensku.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Na pretras prišiel aj predaj košického U. S. Steelu a prepúšťanie zamestnancov, ktorí prešli v máji na skrátený 4-dňový úväzok. „Môžem povedať, že teraz nemáme žiaden zámer prepúšťať ľudí,“ zareagoval James E. Bruno na otázku, či príde od júna k prepúšťaniu a dodal, že momentálne nie je na stole ani predaj fabriky Číňanom. Priznal však, že európskej ekonomike sa nedarí podľa ich predstáv a zároveň je pre nich čoraz ťažšie zohnať u nás kvalifikovanú silu. Na Slovensku sa mu však páči a dokonca už má lístky aj na náš otvárací zápas v hokeji v Košiciach, ktorý hráme práve s USA a kde bude mať oba národné dresy.

Údržba stíhačiek v Trenčíne?

Hlavnou témou rozhovoru medzi Trumpom a Pellegrinim mali byť najmä obchodné vzťahy medzi Úniou a USA, nakoľko americký prezident uvažuje o zavedení nových ciel na dovoz áut z krajín EÚ, čo by nás ako automobilovú veľmoc mohlo pochovať. Toľko skloňované základne a pobyt amerických vojakov na našom území sa na pretras ani nemuseli dostať. „Uvidíme, či sa vôbec s prezidentom tejto témy dotkneme,“ vysvetlil premiér ešte predtým a dodal, že v oblasti vyzbrojovania chce spomenúť inú tému. Po nákupe 14 stíhačiek F-16 za zhruba 1,6 miliardy eur by Slovensko chcelo profitovať, aspoň čo sa týka servisu. „V Trenčíne by zabezpečovali servis a opravy stíhačiek, čo by bola výhra pre všetkých zúčastnených. Časť peňazí, ktoré sme investovali do nákupu týchto strojov, by sme tak dostali naspäť,“ prezradil premiér.

Bejzbalka a kroj

Za originálnymi darčekmi pre americký prezidentský pár je Slovák, ktorý zavolal na Úrad vlády a prezradil, že prvý Trumpov učiteľ bejzbalu Teodor Dobiáš pochádza zo Slovenska. „Ide o bejzbalovú pálku vyrobenú na Slovensku. Má špeciálne pre tento účel zdobenie vo farbách trikolóry,“ prezradil Pellegrini s tým, že tam je aj vygravírovaný nápis, ktorý má prezidentovi pripomínať, odkiaľ pochádzal jeho prvý tréner a učiteľ z vojenskej akadémie. Na svoje si príde aj manželka Donalda Trumpa Melania, ktorá je považovaná za módnu ikonu. Odvčera bude mať v šatníku aj typický slovenský kroj zo stredného Slovenska. „Ušitý bol špeciálne na vopred zistené miery prvej dámy tak, aby jej sadol a mohla ho nosiť,“ uzavrel Pellegrini.

Obec Klátová Nová Ves hľadá potomkov Trumpovho trénera

Bejzbalový tréner Donalda Trumpa pochádza zo Slovenska. Teodor Dobiáš(† 90) sa narodil v Klátovej Novej Vsi neďaleko Topoľčian a v detstve emigroval s rodičmi za veľkú mláku. Tam sa mu podarilo presadiť

a techniku odpalu učil dokonca aj súčasného amerického

prezidenta. Ten ho vytiahol aj vo svojej predvolebnej kampani. Ako si spomínajú na neho v jeho rodnej obci?

O láske Donalda Trumpa k bejzbalu sa vedelo už dávno. To, že techniku a odpaly ho učil tréner zo Slovenska, vedel však málokto. Prevalilo sa to až po tom, keď sa k videám, na ktorých je Teodor Dobiáš s americkým prezidentom na oslavách vo vojenskej akadémii, dostal náhodou obyvateľ obce Klátova Nová Ves. Otvoriť galériu Dobiáš je prvý Trumpov tréner a učiteľ z vojenskej akadémie. Zdroj: kil Americký prezident sa ho vo svojom prejave spýtal, či bol dobrý hráč. „ Je to dobrý prezident,“ odpovedal s úsmevom na jeho otázku Dobiáš. V dedine na základe týchto materiálov začali po slávnom rodákovi pátrať v miestnych kronikách. „Chlapci zistili, že je náš rodák a narodil sa tu v roku 1926. Obaja rodičia, otec Jozef a mama Veronika, pochádzali odtiaľto,“ prezradila starostka obce Iveta Randziaková s tým, že Teodor odišiel s rodičmi za veľkú mláku ako 13-ročný.

V dokumentoch sa teraz snažia zistiť, z ktorej vetvy Dobiášovcov pochádza. „Dobiáš je totiž meno, ktoré je u nás udomácnené. Možno štvrtina občanov má u nás takéto priezvisko,“ dodala starostka.