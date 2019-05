Začína sa priostrovať: Clendening zbúral českú hviezdu ako nákladiak s cementom

Play off NHL je naozaj záležitosťou tvrdých chlapov. Na posledy sa o tom presvedčil šikovný český krídelník David Pastrňák (22), ktorého efektne poslal k ľadu Adam Clendening.

V zápasoch play off sa rozdáva mnoho tvrdých úderov. Séria medzi Columbusom Blue Jackets a Bostonom Bruins je poriadne vyostrená. Na pokoji jej nepridáva ani správanie Brada Marchanda, ktorý je provoketér No. 1.

Tentoraz bola do konfliktu zapletená iní hviezda Bruins. Mladý český krídelník Dávid Patrňák si vo štvrtom zápase nestihol všimnúť rozbehnutého Adama Clendeninga a ten ho v plnej rýchlosti "nabral".

Zdeno Chára umne poslal puk na mantinel: Bola z toho asistencia na zlomový gól zápasu

Pastrnák po hite stratil hokejku a bol mierne otrasený, no nakoniec v zápase pokračoval. To, aké mal hit následky nevieme, keďže v play off sa o zraneniach nehovorí a hráči často siahajú na dno svojich síl.