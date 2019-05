Andy Hryc sa obul do Pavelekovej († 84): Šokujúce odhalenie o známej herečke

Veci zvykne hovoriť na rovinu. Bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči, alebo nie. Vo svojej knihe Inventúra vytiahol pred pár rokmi nelichotivé veci na viacerých prominentov. A teraz jeho kniha vyšla po druhý raz.

Prečo sa herec Andy Hryc nebojí, že by si narobil ďalších nepriateľov? A čo ho láka vstúpiť do európskej politiky? To prezradil v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

Inventúra vyšla v roku 2013. Čo vás viedlo k tomu vydať ju znova?

To nebola moja myšlienka. Tej prvej, v tvrdej väzbe, sa predalo 20 000 kusov, čo je rekord, ktorý v autobiografickej literatúre u nás nebude tak skoro prekonaný. Vlani sa mi ozvali z vydavateľstva, že by to radi vydali aj druhýkrát, ale chceli, aby som knihu doplnil. Ja na to, že to nebude problém, za šesť rokov sa toho stalo dosť. A keďže som už vedel, že budem kandidovať do Európskeho parlamentu, tak sme ju vydali teraz pred voľbami. A určite ste si všimli, že logo knihy je skoro rovnaké ako logo mojej strany Korektúra – Andrej Hryc. Druhé vydanie Inventúry som chcel vydať v mäkkej väzbe, aby si ju mohli kúpiť aj tí, ktorí musia viac počítať peniaze. Jej cena je oproti prvému vydaniu teraz polovičná.

Na obálke prvej knihy ste taký nahnevaný a fotka je čiernobiela. V druhom vydaní Inventúry ste už uvoľnený a usmiaty. Čo sa zmenilo?

Ten prvý portrét mi spravil jeden z najlepších českých fotografov – Jakub Ludvík. Odfotil ma asi tri mesiace po tom, ako sa mi v roku 2008 pri autonehode zabil syn Hugo. Mal som vtedy ťažké obdobie... Ten portrét vyjadruje presne moje duševné rozpoloženie, nebol to hnev, ale neskutočný smútok. A teraz, keď sme sa rozhodli urobiť druhú knihu, tak sme spravili aj druhú fotku. Zavolal som Jakubovi do Prahy s tým, že potrebujem úplne inú fotku – mám tam teda iný výraz a je farebná. Moje duševné rozpoloženie sa však za tých desať rokov nijako nezmenilo, akurát menej plačem...

V knihe zostala aj kapitola o herečke Magde Pavelekovej. Pred rokmi ste vyvolali rozruch, keď ste v knihe jej muža označili za eštebáka. Prečo?

O Magde Pavelekovej nebola v knihe kapitola, napísal som o nej 37 riadkov. V hereckej brandži sa o „biznise“ jej muža vedelo. Ja som o tom nepísal preto, že by som jej chcel ublížiť, s ňou sa napokon celkom dalo vychádzať... Lenže ona po roku 1989 prevrátila kabát. Paveleková bola komunistka ako sviňa, vedúca straníckej organizácie na Novej scéne! A jej muž bol druhý najdôležitejší eštebák v krajine. Pavelek odišiel ešte za komunizmu do penzie a dostal obrovský výsluhový dôchodok, Pavelekovej na jeho želanie vtedy dali titul zaslúžená umelkyňa. A zrazu po prevrate v roku 1989 počujem, že ona je potomok šľachtického rodu Koháry! Ja som sa tak nasral... Tak vtedy si bola komunistka a teraz si grófka? Potom niečo z toho nie je pravda. Preto som to napísal. A nakoniec sa aj zistilo, že s Koháryovcami nemala nič spoločné, akurát to, že bola z Levíc.