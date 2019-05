Gabriela Marcinková otvorene, prečo neukazuje súkromie: Tvrdá kritika sociálnych sietí

Úplne sa jej zmenil život. Vlani herečka Gabika Marcinková (31) priviedla na svet dcérku Emu a teraz sa učí, ako zvládať prácu a rodinu naraz.

Ostrieľaná herečka má za sebou už veľa úspešných projektov, zahrala si dokonca vo filme 360 po boku hollywoodskych hercov. Diváci si ju obľúbili aj v seriáli Doktor Martin, Strážmajster Topinka a minulý rok zaujala svojím výkonom v úspešných Milenkách. Práve tam sme ju mohli zazrieť v Evinom rúchu a pred kamerou sa vyzliekla aj inde. Ako to berie jej manžel? A zmenil sa jej názor na nahotu vo filme po narodení dcérky?

Na sociálnych sieťach ste na rozdiel od iných herečiek pomerne neaktívna. Nechýba vám takáto prezentácia?

Nechýba, dokonca je mi to neprirodzené a neviem sa prinútiť ani k tej minimálnej aktivite, ktorá je odo mňa vyžadovaná. Od istého času mi totiž sociálne siete začali byť nesympatické. Mám pocit, že na nich trávime príliš veľa času, často sa prezentujeme inak, akí v skutočnosti sme, čím spôsobujeme depresie nielen svojim kamarátom a sledovateľom, ale najmä sebe... Zo sociálnych sietí sa stala výstavná skriňa našich „šťastných“ životov. Všetka česť tomu, kto ich dokáže využívať zmysluplne. Ja to nie som.

Nemáte obavu, že ak svojim fanúšikom takto neukazujete svoje súkromie, nebudete taká slávna a obľúbená?

Je to možné, ale keďže mojím cieľom nikdy nebolo byť „slávnou“, nespôsobuje mi to žiadnu psychickú ujmu. (smiech) Ale s tým druhým slovom – obľúbená – to už je trochu komplikovanejšie. Niekedy by som bola rada, keby mi na názore druhých záležalo menej a nepotrebovala som byť obľúbenou. Priznávam sa však, že zatiaľ som len na ceste a stále je pre mňa dôležité, ako ma ostatní vnímajú. Dúfam, že obľúbenosť, ktorá je do istej miery v našej profesii nevyhnutná, dokážem získať aj inými cestami ako nahliadaním do svojho súkromia.