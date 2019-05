Mladík si chcel vystreliť z priateľky: Kanadský žart ho stál najvyššiu daň

Kanadský žart ho vyšiel poriadne draho! Mladík († 26) si chcel vystreliť z priateľky, kruto sa mu to vypomstilo.

Danny z britského Staffordshire pracoval v supermarkete a vo voľnom čase si veľmi rád robil žartíky z priateľky a zo svojich blízkych. Často sa polial kečupom a kričal, že ho pobodali. Alebo predstieral anafylaktický šok, ktorý dostal po zjedení arašidov. Jeho posledný výmysel ho však stál život.

Priateľku Amy Leaman chcel vystrašiť, že sa obesil. No všetko sa dramaticky zvrtlo. „Nepohádali sme sa, zabávali sme sa a smiali. Potom vyšiel hore schodmi a obesil sa na teplákoch. Myslela som si, že žartuje, smial sa a snažil sa upútať moju pozornosť. Chvíľku po tom, ako to spravil, som na neho kričala, aby prestal a prišiel ku mne. Buchla som ho, kričala som na neho, no on už začal modrať. Utekala som do kuchyne a potom som ho odrezala,“ cituje Daily Mail priateľku Amy. Hoci mu zavolala sanitku, Danny napokon zomrel v nemocnici.

Výsledky pitvy hovoria, že príčinou smrti bol masívny opuch mozgu po zatlačení krku. Nič nenasvedčuje tomu, že by Danny chcel spáchať samovraždu. Indície hovoria, že naozaj šlo o nevydarený pokus o kanadský žart. „Nikdy mi nehovoril o tom, že by si ublížil, miloval život. Špeciálny v ten deň bol veľmi šťastný,“ dodáva priateľka.