Vyhlásenie 15. ročníka Novinárskej ceny: Tri ceny in memoriam získal Ján Kuciak († 27)

Nadácia otvorenej spoločnosti ocenila najkvalitnejšie práce slovenských novinárov za rok 2018.

Počas slávnostného vyhlásenia 15. ročníka Novinárskej ceny zároveň nadácia vyhlásila ďalšiu grantovú výzvu Fondu investigatívnej žurnalistiky. Víťazi si prevzali svoje ocenenia v rámci slávnostného večera v priestoroch Slovenskej sporiteľne v Bratislave. Poroty určili víťazov v 13 kategóriách venovaných písanej a audiovizuálnej žurnalistike, aj prierezovým kategóriám. Súčasťou večera bolo aj odovzdanie šiestich špeciálnych ocenení a udelenie Ceny Fondu investigatívnej žurnalistiky. Tri ceny – Novinársku cenu 2018 za najlepší investigatívny príspevok, ako aj dve špeciálne ocenenia Česko-slovenskú cenu verejnosti a Cenu otvorenej spoločnosti získal in memoriam zavraždený investigatívny novinár Ján Kuciak. Ocenenia vyzdvihli spoločenský prínos práce Jána Kuciaka. Agentúru SITA o tom informovali organizátori Novinárskej ceny z Nadácie otvorenej spoločnosti.

Podľa správcu Nadácie otvorenej spoločnosti Jána Orlovského má práca novinárov pri obrane demokracie hlboký a trvalý zmysel. „Tohtoročné jubilejné pätnáste oceňovanie preto venujeme nielen odkazu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale úctu a vďaku vzdávame všetkým novinárom a novinárkam v ich odhodlaní pokračovať vo svojom náročnom poslaní. Myslíme si, že pamiatka Jána Kuciaka si zasluhuje trvalú spomienku. Aj preto práve dnes vyhlasujeme druhú grantovú výzvu Fondu pre investigatívnu žurnalistiku,“ cituje tlačová správa nadácie Jána Orlovského.

Víťazmi Novinárskej ceny za rok 2018 v jednotlivých súťažných kategóriách a držiteľmi Špeciálnych cien sa stali v kategórii Písaná žurnalistika: za najlepší investigatívny príspevok Ján Kuciak (Talianska mafia na Slovensku. Jej chápadlá siahajú aj do politiky, aktuality.sk, Investigace.cz, IRPI, OCCRP) a za najlepší rozhovor Karol Sudor (Kocáb: Generáli z Najvyššieho sovietu po nás tak vrieskali, až som sa ich normálne bál, KGB sa zase vyhrážala, Denník N). Novinársku cenu 2018 za najlepší analytický príspevok získal Ivan Haluza (Farmári, neplačte. Konečne podnikajte!, TREND) a za najlepšiu reportáž cenili Andreja Bána (Séria príspevkov: Agropodvody na východe, Denník N). Za najlepší komentár sa laureátkou stala šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová (Autorská strana Beaty Balogovej, Denník SME) a za najlepší príspevok uverejnený na blogu patrí cena Marekovi Machovi (Prečo mladá Slovenka nemá pravdu o multikulturalizme, Mladí proti fašizmu)

Novinársku cenu 2018 v kategórií Audiovizuálna žurnalistika získal za najlepší rozhovor, besedu, diskusiu tím Oľga Baková, Tomáš Kaminský, Ľubica Stanek, Andrea Horečná a Ondrej Starinský (Silná zostava: Ako zvládnuť inakosť?, RTVS). Za najlepšiu fotografiu ocenenie získala fotografka tlačovej agentúry SITA Diana Černáková za fotografiu Dezignovaný premiér - Robert Fico. Za najlepší investigatívny príspevok cenu udelili Ivanovi Bradovi (Reportéri RTVS: Podarení nominanti, RTVS) a za najlepšiu reportáž Ladislavovi Ďurkovičovi (Reportéri RTVS: Únos vietnamského podnikateľa, RTVS).

V rámci Prierezových kategórií Novinárskej ceny za najlepší regionálny alebo regionálne odvysielaný príspevok ocenili dvoch autorov, a to Ivetu Vaculovú (Beseda s Petrou Balogovou, RTVS - Rádio Regina Východ) a Františka Baláža (Adopcie, Rádio Košice). Novinársku cenu 2018 za najlepší kreslený vtip, komiks, karikatúru získali autori titulky Denníka N Soňa Ševčíková, Ondrej Ivánek a Miroslav Čevela. Cena za inovatívnu online žurnalistiku patrí Jakubovi Tomišovi a Kataríne Kopčanovej (Vražda novinára a protesty Za slušné Slovensko, Instagram Denníka N).

Súčasťou Novinárskej ceny boli už tradične aj špeciálne ceny, medzi ktoré patrí Česko-slovenská cena verejnosti, Cena Zastavme korupciu, Cena Asociácie vydavateľov tlače, Cena Solutions Journalism, Cena Global Journalism - Svet medzi riadkami, Cena Fondu Investigatívnej žurnalistiky a Cena otvorenej spoločnosti. Česko-slovenskú cenu verejnosti udelili Jánovi Kuciakovi za článok „Talianska mafia na Slovensku. Jej chápadlá siahajú aj do politiky“ (aktuality.sk, Investigace.cz, IRPI, OCCRP). Cenu Zastavme korupciu získal Adam Valček za článok „Kočner sa pokúsil zruinovať Unipharmu, nateraz neuspel. Nepriateľské prevzatie Technopolu kočnerovcami prekryl súd“ (SME). Nositeľom Ceny Asociácie vydavateľov tlače sa stal tím v zložení Jakub Filo, Dávid Tvrdoň, Stanislava Ivánková, Lukáš Beňo a Jozef Benko za projekt 25 rokov s denníkom SME (SME). Cenu Solutions Journalism získali Denisa Gdovinová a Filip Olšovský (Keby sme boli Rómovia, z Británie by sme sa už nevrátili, .týždeň), Cena Global Journalism - Svet medzi riadkami patrí Jane Čavojskej (Zakázané slovo, Plus 7 dní) a Cenu Fondu Investigatívnej žurnalistiky si odniesol Investigatívny tím redakcie Aktuality.sk. Cenu otvorenej spoločnosti udelili Jánovi Kuciakovi za jeho investigatívny materiál Talianska mafia na Slovensku. Jej chápadlá siahajú aj do politiky zverejnený na spravodajskom portáli aktuality.sk

Rada súťaže udelila Cenu otvorenej spoločnosti venovanú pamiatke Karola Ježíka - Grand Prix Novinárskej ceny za spoločenský prínos novinárovi Jánovi Kuciakovi. Kuciakova práca podľa členov Rady súťaže Novinárska cena zmenila Slovensko a svet. „Jeho investigatívna novinárska práca v oblasti korupcie a organizovaného zločinu bola kľúčová pre Slovensko a zároveň ohrozujúca pre odporcov slobody, otvorenosti a transparentnosti, ktorí sa rozhodli umlčať tento silný hlas pravdy,“ cituje zdôvodnenie členov rady súťaže tlačová správa. Ďalšie informácie možno nájsť na http://www.novinarskacena.sk a na http://www.fiz.sk.