Poľský premiér chce od Bruselu viac právomocí: Podľa neho to od EÚ očakávajú aj ďalšie bývalé komunistické krajiny

Prevažne bývalé komunistické krajiny, ktoré za uplynulých 15 rokov vstúpili do Európskej únie, chcú od Bruselu, aby ich hlavným mestám vrátil viac právomocí.

Vyhlásil to v stredu poľský premiér Mateusz Morawiecki po hosťovaní summitu 13 nováčikov v EÚ. Morawiecki zároveň odmietol myšlienku "Európy rozličných rýchlostí", ktorá by umožnila skupinám členských štátov presadzovať užšiu spoluprácu v určitých oblastiach politiky. Jeho komentáre zvýrazňujú vážny konflikt medzi mnohými bývalými štátmi východného bloku, ktoré tvrdia, že sú druhoradými krajinami EÚ, a Európskou komisiou či staršími členskými krajinami EÚ, akou je napríklad Francúzsko. "Európska únia by mala svojim členským krajinám ponechať vlastné kompetencie," vyhlásil Morawiecki, ktorý sumarizoval závery jednodňového summitu vo Varšave.

Tento odkaz bude zahrnutý do deklarácie a bude diskutovaný na paneurópskom summite 9. mája v rumunskom meste Sibiu. Iniciatíva prichádza iba niekoľko dní pred voľbami do Európskeho parlamentu, kde sa očakáva úspech populistických a euroskeptických strán, analyzuje tlačová agentúra Reuters.

Brusel spustil právny proces voči Poľsku v súvislosti s reformami jeho justičného systému, ktorý podľa neho podkopáva oddelenie moci od právneho štátu. Varšava tvrdí, že reformy zefektívňujú justičný systém a Európska únia by nemala do tohto procesu zasahovať. Hoci vládnuca poľská strana Právo a spravodlivosť (PiS) je euroskeptická, široko podporuje členstvo Poľska v EÚ a nemá v pláne zasadzovať sa o vystúpenie krajiny z tohto bloku.

Podpredseda Európskej komisie Jyrki Katainen varoval Poľsko ako hlavného požívateľa európskeho rozpočtu v súvislosti s vnímaním Európskej únie ako "stroja na peniaze". Poukázal tiež na to, že interné konflikty týkajúce sa právneho štátu oslabili postavenie Varšavy v Európskej únii. Morawiecki uviedol, že EÚ by sa mala sústrediť na posilnenie jednotného trhu, svojej pozície voči ilegálnemu prisťahovalectvu a vyhýbaniu sa dvojakým normám týkajúcich sa výrobkov a služieb.

"Pre orgány EÚ je neprijateľné kritizovať inštitúcie niektorých krajín za zvyklosti, ktoré inde nevyvolávajú rozpaky," vyhlásil poľský premiér. Poľsko je výrazne najväčšia krajina, aká vstúpila do EÚ v roku 2004. Ďalšími sú Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Česko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Cyprus a Malta. V roku 2007 vstúpili do EÚ Bulharsko a Rumunsko, v roku 2013 Chorvátsko.