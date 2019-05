Solskjaer súhlasí so zmenami v United: Dôležitý post pre bývalého hráča?

Bývalý anglický futbalový reprezentant Rio Ferdinand by sa mohol stať prvým športovým riaditeľom v histórii Manchestru United.

"Červení diabli" už v minulosti uvažovali nad vytvorením tejto novej pracovnej pozície,ktorý by mal na starosti sledovanie hráčskeho trhu, dohliadal by na fungovanie mládežníckej akadémie a vypomáhal by aj v manažmente seniorského družstva.Rodák z nórskeho Kristiansundu bol v rokoch 2002 - 2007 dokonca spoluhráčom Ferdinanda v Manchestri United. Niekdajší elitný stopér Ferdinand strávil na Old Trafford väčšinu svojej hráčskej kariéry a v slávnom anglickom klube dosiahol najväčšie úspechy.

Informácie priniesol webový portál britskej televízie SkySports.