Konflikt českých pornoherečiek sa drsne vyhrotil: Facky a kopance v nočnom klube!

Daisy Lee a Silvia Dellai patria v českom pornobiznise k najznámejším menám. Druhá menovaná dokonca nakrúca šteklivé filmy so svojím dvojčaťom.

Kolegyne z brandže sa však rozkmotrili, keď Daisy o Silvii povedala, že si pichá pervitín, čo Silvia popiera. Ako píše portál Expres.cz, teraz sa obe slečny stretli v pražskom nočnom klube a došlo k drsnej potýčke!

Fotogaléria 17 fotiek v galérii

Daisy tvrdí, že jej bolo povedaná, aby z VIP zóny klubu odišla, pretože je tam Siliva. ,,Hneď som šla za danou osobou, kvôli ktorej konflikt vznikol a snažila som sa problém vyriešiť. Odpoveď bola taká, že sa na mňa vrhla a ja som sa ju snažila držať od tela. Zrazu som sa ocitla na zemi v jednom z VIP boxov, kde si do mňa párkrát kopli a potom v pokoji odišli. Veľa si toho nepamätám," opísala na Instagrame otrasená Daisy. ,,To, čo ste predviedli, bolo niečo nechutné. Ja som v šoku ešte doteraz. Je to super pocit kopať v pätici do dievčaťa, čo leží na zemi a plače, čo? Pekne do hlavy a brucha," povedala pornoherečka, ktorej tvár zdobí monokel.

Tvrdí, že ju kopalo niekoľko ľudí a odniesli si to aj jej silikónové prsia.

Lenže manažér klubu pre Expres.cz tvrdí, že do Daisy viac ľudí nekopalo a vyprovokovať konflikt mala ona. Podobne to vidí jej rivalka Silvia. ,,V ten večer tam bola a môj kamarát šiel za ňou a spýtal sa jej, či nie je blbé jej tam byť, keď som tu ja. Ona sa spýtala prečo, že tam môže byť a robiť si čo chcel. Ďalej sa nič neriešilo. Za 5 minút za mnou ale prišla a spýtala sa, čo mi urobila. Povedala som jej niečo drsné. Ona do mňa strčila, dala som jej pár faciek. Ochrankári nás vyviedli z klubu. To, že by ju niekto napadol, nie je pravda," povedala portálu Silvia.

Daisy však trvá na svojej verzii, na Instagrame povedela, že rozhodne neklame a z faciek by monokel nemala. Zvažuje trestné oznámenie a bude vyžadovať kamerové záznamy z klubu. Poprosila tiež svedkov incidentu, aby sa ohlásili a následne zverejnila správy, ktoré by mali dokazovať, že ju skutočne na zemi kopalo viacero Silviiných kamarátov. Podľa Daisy jej jej kolegyňa s manažérom klubu kamarátka, preto hrôzu poprel.