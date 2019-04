Kraus si s tehotnou partnerkou Jankou kúpil luxusný byt: Prvé foto priateľky s bruškom!

Život si prekopáva od základov! Scenárista a herec Andy Kraus (51) sa už o pár mesiacov stane tretíkrát otcom.

Prvé spoločné dieťa mu v polovici októbra porodí priateľka Janka (33), s ktorou tvorí pár takmer dva roky. Nový Čas zamilovaný pár nedávno stretol v Bratislave a Krausovej polovičke sa pod šatami rysovalo okrúhle tehotenské bruško.

Dvojica prišla do jedného z bytových domov, kde si mali podľa našich informácií kúpiť nový prepychový byt. Kraus pritom vlastní luxusnú vilu v rakúskom Prellenkirchene.

Kraus len pred mesiacom stiahol z realitnej kancelárie ponuku predaja rakúskej vily, kde kedysi žil s exmanželkou Danielou a ich deťmi. Na internetovej stránke realitky nehnuteľnosť svietila takmer pol roka, no Andy sa rozhodol, že si dom ponechá. Jedným z dôvodov bol fakt, že s priateľkou Jankou čakajú bábätko. „Pôvodne sme chceli dom v Rakúsku predať a kúpiť si byt v Bratislave a tiež chalupu, lebo by nám chýbala záhrada. Nakoniec sme sa rozhodli, že si ho zatiaľ necháme, preto som ho stiahol z predaja,“ vysvetlil nedávno herec pre Nový Čas.

Opäť zainvestoval

Všetko však nasvedčuje tomu, že Kraus svoje rozhodnutie o bývaní za hranicami Slovenska prehodnotil. Podľa našich informácií investoval do nehnuteľnosti v hlavnom meste. Podpísal už aj kúpnopredajnú zmluvu.

„Áno, je to pravda. Kúpili sme štvorizbový byt. Na dom v Rakúsku budeme chodiť cez víkendy a v lete,“ priznal exkluzívne pre Nový Čas Andy, ktorý sa čoskoro z rakúskej vily so siedmimi izbami, tromi toaletami, dvomi kúpeľňami, keramickým bazénom so slanou vodou a so záhradným domčekom s posilňovňou, s herňou a so saunou presťahuje do bytu v Bratislave. „Sťahujeme sa po Veľkej noci,“ dodal scenárista, ktorého tak v čaká zmena bydliska. Odhadovaná cena Krausovej novej nehnuteľnosti v porovnaní s inými štvorizbovými bytmi v mestskej časti Karlova Ves je okolo 500-tisíc eur.

Zaguľatila sa

Andy sa po rozvode s exmanželkou Danielou, s ktorou má deti Zoju a Borisa, nikdy netajil tým, že s priateľkou túžia po potomkovi. Ich priania boli vyslyšané a hercova mladá partnerka už niekoľko týždňov nosí pod srdcom ich dieťatko.

„Čakáme bábätko. Janka je v trinástom týždni. Nevieme ešte, či to bude chlapček, alebo dievčatko,“ prezradil nám pred týždňom Kraus. Na Janke je už radostné očakávanie dokonca aj vidieť. Obzrieť si nový byt totiž prišla so scenáristom aj ona a spod trička jej už zreteľne vykúkalo tehotenské bruško.