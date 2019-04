Mladé programátorky prehovorili o práci v mužskom svete: Čo je na IT-čkároch sexi

Sú raritou. Hoci svetu informačných technológií (IT) dnes rozumeju už aj ženy, v sektore IT ich nie je dosť.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Tie dámy, ktoré vkročili do odvetvia s prevahou mužov, si však pôsobenie v slovenskom online svete nevedia vynachváliť. V mužskom kolektíve sa totiž cítia lepšie, uvoľnenejšie a vyskytuje sa tam podľa nich menej konfliktov.

Študentky 4. ročníka Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) ukázali mladým dievčatám na podujatí Girl’s Day, že informatiku a počítače dokážu zvládať rovnako dobre a často aj lepšie, než ich kolegovia. A prezradili aj to, čo na je na IT-čkároch najviac sexi.

Vedia všetko vyriešiť

Nikola Móricová (23) pred nástupom na TUKE sa rozhodovala aj medzi architektúrou, ku ktorej od mlada inklinovala. „Išla mi aj matematika a rozmýšľala som, že v IT nájdem lepšie uplatnenie. Nakoniec som sa rozhodla pre počítače,” povedala. V chlapskom kolektíve sa cíti lepšie. „Vždy radi pomôžu a sú nekonfliktní,” povedala Nikola. Na IT-čkároch považuje za najpríťažlivejšie to, že vedia hneď všetko vyriešiť. „Oproti nim sme my ženy viac zodpovednejšie. Chlapi si mnoho vecí nechávajú na poslednú chvíľu. Keď robíme v tíme, vieme ich popohnať,” dodala s úsmevom.

Sú vtipní

Ivana Patlevičová (22) si vyberala medzi lekárstvom a IT. „Vždy ma zaujímalo, ako veci fungujú, ťahali ma technické smery,“ vraví s tým, že medicína jej nevyšla. „Tak som si povedala, že môj osud je ísť do sféry IT a som šťastná. ” Na kolegoch považuje najviac sexi to, že sa s nimi vie poradiť do hĺbky o odborných témach. „Páči sa mi, ak sú vtipní a nie sú až takí vážni,” dodala.

Príťažlivá inteligencia

Svet IT učaroval ajs vietnamskými koreňmi, ktorú u nás volajú aj slovenským menom Eliška. A hoci pôvodne chcela ísť študovať právo, napokon zvíťazilo štúdium IT. „Na strednej sme mali dobrú a kvalitnú informatiku, čo nakoniec zavážilo. Odporučili mi to aj učitelia. Odkedy som v IT, tak som väčšinou len s chlapcami, už som si na to zvykla a v mužskom kolektíve sa cítim dobre,” uviedla. Najviac ju na chlapoch IT-čkároch priťahuje práve ich inteligencia a schopnosť porozprávať sa aj o práci.

Príťažlivý je aj majetok IT expertov

B. Gates (63), majetok: 91 mld. €

Spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft a bol hlavný softverový architekt.

M. Zuckerberg (34), majetok: 63,7 mld. €

Ešte počas štúdia na Harvard University spoluzaložil sociálnu sieť Facebook.

S. Wozniak (68), majetok: 89,9 mil. €

Spoluzakladateľ firmy Apple, ktorý navrhol a zostrojil počítače Apple I a Apple II.

Priemerný plat na pozíciách v IT sektore na Slovensku sa pohybuje od 1700 eur mesačne.