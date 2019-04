Infekčná klinika na Kramároch ako z hororu: Z pohľadu do kúpeľne vás napne

Pleseň a diery! Zhrozená mamička Táňa uverejnila na sociálnej sieti fotografie izby, v ktorej leží jej dcérka (17 mesiacov).

Rozpadajúca sa podlaha, hrdzavá výlevka či pleseň rozhodne dievčatku nepomôžu k rýchlejšiemu uzdraveniu a namiesto toho, aby bol pobyt na infekčnom oddelení pre dojčatá a deti do 15 rokov na Kramároch aspoň trochu pohodlný, matka sa strachuje o zdravie seba a svojej dcéry.

Štyri noci zúfalstva. Tak by sa dala opísať skúsenosť s nemocničným prostredím. „Toto je izba, kde sme, toto sú - ani neviem, ako to nazvať - priestory, kde som so svojím dieťaťom. Človek má strach, že chytí ďalšiu pliagu počas hospitalizácie, alebo jeho dieťa,“ píše zúfalá mamička v statuse. V komentároch sa spustila vlna kritiky izby ako z hororu aj na zdravotníctvo, no klinika infektológie sa bráni, že v najbližších mesiacoch plánujú opravy a rekonštrukcie. Majú meniť okná, dvere aj podlahu.

„Viac ako 20 rokov neboli do pavilónu investované žiadne financie. Rozsiahla rekonštrukcia vnútornej aj externej časti budovy je žiaduca,“ priznala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Eva Kliská. Podľa nej sa pripravuje projektová dokumentácia na rekonštrukciu. „Ministerstvo zdravotníctva schválilo 15 miliónov eur na rekonštrukciu a modernizáciu budov,“ dodala Kliská a vysvetlila, že každá izba s pacientom, ktorý je hospitalizovaný na Infekčnej klinike, má samostatný vstup s filtrom. „Izba aj filter sú vybavené germicídnymi žiaričmi na dezinfekciu ovzdušia a plôch. Izba má samostatnú toaletu, sprchu aj umývadlo,“ uzavrela.