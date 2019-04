Martina: Ako ma zneužíval biskup! Otrasná spoveď o vladykovi Chauturovi

Prešla si peklom. Martina O´Connor (40), ktorá pochádza z východného Slovenska, sa po dlhých desaťročiach rozhodla odkryť tajomnú komnatu svojho životného príbehu.

V jej spovedi, ktorú poskytla Denníku N, detailne opisuje, ako ju mal zneužívať vtedajší kňaz a dnes gréckokatolícky biskup Milan Chautur (61). Čo na svoju obhajobu hovorí duchovný a ktoré deti sú podľa odborníčky najčastejšie obeťami sexuálneho obťažovania? Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Všetko sa to stalo v čase, keď mala Martina asi 6 rokov a príliš veľa pozornosti si od rodičov neužívala. A vtedy prišiel on. Mladý, sympatický a charizmatický kňaz Milan, ktorý si ju posadil na kolená, pohladkal, dal krížik na čelo. Všetko sa zmenilo, keď chcel vidieť u jej starých rodičov, kam pravidelne chodil, izbičku, kde spinká.

„Začal ma objímať, bozkával ma na tvár, na hlavu. Šiel rukami pod šaty, kde ma objímal a hladkal. Ruky potom zašli pod nohavice. Hladkal mi zadok. Potom ma vzal na posteľ, kde ma položil,“ spomína na trpkú príchuť detstva pre Denník N Martina s tým, že nedokázala nič iné, len ležať s prekríženými nohami a pozerať na svätý obrázok, ktorý mala v izbe. Hoci jej to bolo nepríjemné, dôverovala mu. Opakovalo sa to niekoľkokrát až do jej 17 rokov. Cítila sa vinná a nečistá, a dokonca sa pokúsila aj o samovraždu.

Išlo len o vystrájanie s deťmi

Sexuálne obťažovanie ovplyvnilo Martinu, ktorá od 18 rokov žije v Anglicku, na celý život. Prehovoriť o svojej traume sa rozhodla v roku 2017. Podľa jej slov aj preto, že nechce, aby ďalšie dieťa prežilo to, čo ona. Absolvovala aj osobné stretnutie s biskupom v sprievode štábu RTVS, kde čakala aspoň ospravedlnenie.

To ale neprišlo. „Vravel, že šlo len o vystrájanie s deťmi. Spýtala som sa ho, prečo mi to urobil, lebo mi to spôsobilo veľa problémov. On povedal, že dobre viem, že to nie je pravda, že ma na to musel niekto naviesť,“ prezradila v najťažšej spovedi svojho života. Podľa vladyku išlo o jej subjektívny pocit a viac sa k prípadu už nebude vyjadrovať.

„Všetky potrebné informácie boli už v minulosti poskytnuté zodpovedným úradom. Preto sa k danému prípadu nebudeme viac vyjadrovať,“ odpísal jeho hovorca Martin Mráz. Martina sa rozhodla nemlčať a vec riešiť s cirkevnými inštitúciami a právnikom a neprestáva veriť, že jej pravda vyjde raz na povrch.

Najzraniteľnejšie sú deti osamelých matiek

Danica Caisová, sexuologička

- Niekto to ako zneužívanie na začiatku vnímať nemusí, tí chlapi sú milí, pozorní, teda nie sú hrubí a násilní k dievčatám. Až po rokoch, keď si obete niečo prečítajú, tak si to spoja. Niektorí to majú aj snahu povedať, ale dospelí to z rôznych dôvodov odmietajú, napríklad u cirkevných hodnostárov, keď je rodina silno veriaca. Zväčša ide o deti osamelých matiek, ktoré sú chudobné. Ide najmä o deti, ktoré trochu v mentálnej výbave zaostávajú za ostatnými deťmi. Je potrebné, aby boli rodičia všímaví a bola medzi nimi a ich potomkami maximálna dôvera.

Farníci svojho duchovného bránia

Miroslav Labanič (53), invalidný dôchodca, Ubľa Otvoriť galériu Zdroj: nov „Vladyku si pamätám veľmi dobre. Hrávali sme spolu aj futbal ešte keď som mal 18 – 21 rokov. Keď nám ušlo nejaké ,nespisovné slovo‘, tak nás kamarátsky upozorňoval, aby sme si dávali pozor. Neverím, že by toto urobil. Možno si niekto robí zálusk na jeho miesto...?”

Jana Pidová (56), krčmárka, Ubľa Otvoriť galériu Jana Pidová (56) Zdroj: nov „Nemôžem na vladyku povedať krivé slovo. Chodieval k nám slúžiť liturgie. Z obvinení som veľmi prekvapená. Je smutné, že toto si môže niekto vymyslieť a ešte k tomu po toľkých rokoch.”