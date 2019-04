Twiinsky Daniela a Veronika Nízlové: Spoločné rande s futbalistom Lobotkom?!

Stále spolu? Populárne speváčky Daniela (32) a Veronika (32) Nízlové pôsobia na slovenskej scéne uź dlhé roky.

Úspešné krásky okolo seba vytvárajú dojem, že všade chodia a všetko riešia spolu. Je to však naozaj tak? Chystajú sa nebodaj aj na spoločné rande s futbalistom Stanislavom Lobotkom (24)?

O novom prominentnom páriku Lobotka – Daniela Nízlová sa verejnosť dozvedela iba nedávno. Sexi Daniela v rozhovore pre Nový Čas priznala, že je zaľúbená až po uši a navyše sa spolu s celou rodinkou chystá budúci týždeň do Španielska. Lobotka, futbalista Celty Vigo, totiž nastúpi v zápase proti slávnej Barcelone.

„Áno, všetci sa už tešíme na výlet. Konečne budem môcť Stanka zoznámiť s rodičmi aj osobne. Náš krátky vzťah mi do života priniesol veľké šťastie. Ani jeden z nás ešte takúto veľkú lásku nezažil, takže sme spolu veľmi šťastní,“ povedala sympatická Daniela.

„Ja Do Španielska idem na návštevu za ním po prvýkrát,“ skočila jej do reči sestra Veronika. Pôjdu spolu nebodaj dvojčatá s Lobotkom aj na spoločné rande?

„Tak to určite nie. My iba pôsobíme takým dojmom, že sme stále spolu a všetko spolu robíme, ale nie je to tak. Ja žijem v Trenčíne a Danielka je neustále niekde preč. Nebývame spolu. Stretávame sa len pri práci,“ smiala sa Veronika, ktorá navyše ani nie je single. V roku 2015 sa vydala za slovenského režiséra Tomáša Krúpu. „Môj manžel sa so Stankom ešte nevidel, nakoľko je stále v Španielsku. Zoznámia sa, keď budeme všetci doma v Trenčíne,“ uzavrela krásna Veronika.