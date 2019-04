Josef Rychtář päť rokov po smrti Bartošovej († 48): Rodina na ňu kašle

Nevie im to odpustiť! Dnes je práve päť rokov, odkedy zomrela speváčka Iveta Bartošová († 48). Tá ukončila svoj život, keď sa vrhla pod vlak neďaleko svojho domu v pražskej Uhříněvsi.

Jej manžel Josef Rychtář (61) v otvorenom rozhovore pre Nový Čas Nedeľa priznal, aký je život bez Ivety, o nevďačnej rodine, ale aj o trápeniach, ktoré dodnes neprekonal. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Bartošová a Rychtář boli manželmi necelý rok, no počas tej doby sa zdalo, že česká diva konečne našla svoje šťastie a je spokojná. Potom však prišiel šok, keď Iveta nečakane ukončila svoj život skokom pod vlak. Jej manžel a majiteľ bezpečnostnej služby stále nechápe, prečo to urobila a čo ju k drastickému kroku viedlo.

„Pre mňa je to nepochopiteľné, prečo sa rozhodla urobiť to, čo urobila. Dodnes si kladiem otázku, čo ju k tomu viedlo, čo ju motivovalo,“ prezradil Josef, pre ktorého bola speváčka hotový anjel. „Na ňu sa zabudnúť nedá. Zanechala v mojom srdci ohromné bohatstvo. Päť rokov, každý deň 29. v mesiaci, chodím zapáliť sviečku na miesto nešťastia,“ dodal nešťastný vdovec.

Ten ani po rokoch nenašiel svoj pokoj a okrem mučivých spomienok na lásku svojho života ho zožiera aj nevraživosť, ktorú pociťuje voči Ivetiným najbližším a najmä synovi Arturovi. „Artur ma veľmi sklamal, keď sa neprišiel s maminkou rozlúčiť do krematória. To mu neodpustím do konca života,“ povedal Novému Času Rychtář, ktorý so svojím nevlastným synom neudržuje žiadny kontakt.

„Nechápem aj súrodencov, že ani brat, ani sestra neprišli, aby sa s Ivetkou rozlúčili. A nezaznamenal som, žeby prišli a zapálili na hrobe v Říčanoch sviečku. Z môjho pohľadu rodina na ňu zabudla,“ priznal smutne. Od Ivetinej smrti totiž žije uzavretým životom a jedinou oporou mu je jeho syn Honzík, mama, sestra a vnúčatá.