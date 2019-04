Zomrel Pán Tatier Ondrej Žemba († 64), prehovoril jeho kamarát Milan Reichel: Detaily nášho posledného stretnutia

Dohovárali sa na spoločnej káve, tú už však nestihli. Ondrej Žemba († 64) dostal masívny infarkt v jednom zo svojich domov pod Tatrami a nedokázali mu už pomôcť ani lekári.

Žembu v minulosti spájali s dvoma mafiánskymi vraždami, pričom na neho prstom ukázal Mikuláš Černák a spomenul to aj vo svojej knihe. Ani z jednej však nebol obvinený. Na Žembu si zaspomínal Milan Reichel (54), ktorého považovali za popradského mafiánskeho bossa.

Reichel (54) sa podľa vlastných slov spoznal so Žembom v roku 1983 vďaka kulturistike. „Bol aj mojím trénerom a spolu sme to ťahali 10 rokov,“ vraví s tým, že naposledy sa stretli na konci roka 2018 u Žembu († 64) doma. „Bola tam vtedy jeho manželka a tri deti - syn (5) a dcéry (12 a 14). Pospomínali sme si na staré časy a som rád, že som sa mu stihol poďakovať za všetko, čo sme spolu zažili. Vyzeral veľmi dobre, cítil sa pri plnom zdraví. Vravel, že si rád zabehá a ešte aj zacvičí. V zime sa zdržiaval v Poprade a v lete býval pri Jadrane,“ pokračuje Reichel.

Kávu už nestihli

Niekdajší známy slovenský kulturista, ktorého považovali za popradského mafiánskeho bossa, si spomenul aj na telefonát so Žembom. „Pred troma mesiacmi mi volal, že si dáme spolu kávu u mňa v hoteli. Už sme to nestihli,“ hovorí Reichel. Podľa zdroja Nového Času bývalý majster Československa v kulturistike Žemba, ktorého kedysi prezývali aj Pán Tatier, trpel viacerými zdravotnými problémami. V našich veľhorách vlastnil niekoľko nehnuteľností, pričom v jednom zo svojich domov aj zomrel. V minulosti ho spájali s dvoma vraždami mafiánov. Vypočúvali ho v prípade likvidácie košického bossa Róberta Holuba, ako aj Petra Steinhübela alias Žaluďa. Žemba tvrdil, že so žiadnymi vraždami nemá nič spoločné. Ani z jednej nebol obvinený. „Čo sa týka obvinení o objednaní vrážd Holuba a Steinhübela, tak si myslím, že je to absolútny nezmysel. Ondreja som poznal 35 rokov a určite nebol ani vrah, ani objednávateľ. To by som vedel alebo sa to určite od niekoho dozvedel. Ondrej možno niečo navystrájal, ale určite nesiahol nikomu na život nijakým spôsobom. O ostatných veciach sa nebudem vyjadrovať. Je mi ľúto, že odišiel mne blízky človek,“ dodal Reichel.

Milan Reichel (54)

Považovali ho za popradského mafiánskeho bossa a černákovca, pomenovanie mafián vždy odmietal. V minulosti bol známym slovenským kulturistom a majstrom sveta v pretláčaní rukou. Proti Černákovi svedčil v prípade vrážd bývalého policajta Slivenského a policajného informátora Filipa.