Obsadenie bondovky č. 25 odtajnené: Oscarový Rami Malek a 4 sexice pre Daniela Craiga

Producenti bondoviek potvrdili, že Rami Malek bude súčasťou 25. filmu s britským agentom, ktorého naposledy stvárni Daniel Craig. Oscarový predstaviteľ Freddieho Mercuryho z filmu Bohemians Rhapsody bude hrať zloducha a úhlavného nepriateľa agenta 007.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Produkcia tiež predstavila štyri predstaviteľky Bondových mileniek, súperiek a kolegýň a tvrdia, že 25. snímka o Bondovi bude značne feministická. Tiež preto, že autorkou scenára bude Phoebe Wallerová-Bridgeová. Agent 007 bude otvorene podporovať MeToo.

Producenti odviezli celé obsadenie bondovky na Jamajku, kde usporiadali tlačovú konferenciu k finálnemu predstaveniu všetkých tvorcov. Rami Malek ale chýbal. "Ahoj všetci, toto je Rami Malek a ani trochu vám nezávidím, že ste všetci v úplne úžasnom prostredí ikonického karibského domova Zlatého oka od Iana Fleminga, na ostrove Jamajka. Nie, naozaj vôbec. Zasekol som sa v New Yorku, ale veľmi sa teším, že sa k celému štábu čoskoro pripojím. Sľubujem, že sa zaručím, aby nemal pán Bond vôbec ľahkú jazdu vo svojom dvadsiatom piatom predstavení. Nemôžem sa dočkať, keď sa uvidíme. Na zdravie!" odkázal Malek vo videohovore, ktorý prenášali na tlačovej konferencii.

Daniel Craig na Jamajke zapózoval so štvoricou krások, ktoré sa po jeho boku vo filme objaví. Sú to Ana De Armas, Lashanna Lynch, Léa Seydoux a Naomie Harris. Producenti tiež potvrdili, že sa vráti Ben Whishaw ako Q a Ralph Fiennes ako M. Barbara Broccoli novinárom potvrdila, že Bond bude feminista. "Hnutie Me Too malo obrovský vplyv - čo je správne, vďakabohu - na našu spoločnosť, tieto filmy by to mali odrážať, ako všetko, čo robíme," vyhlásila majiteľka práv na bondovky. "Bond sa vždy prispôsoboval svojej dobe," dodal Craig, ktorý s agentom ako zástancom žien vraj plne súhlasí. Dvadsiata piata bondovka bude mať premiéru v apríli 2020.